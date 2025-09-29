AI của quân đội Mỹ lên kế hoạch tác chiến nhanh gấp 400 lần con người

Trong một thí nghiệm gần đây của Không quân Mỹ, các thuật toán AI đã tạo ra kế hoạch tấn công nhanh gấp khoảng 400 lần so với con người. Tuy nhiên, vấn đề là không phải tất cả các kế hoạch do AI đề xuất đều khả thi.

Quân nhân Không quân Mỹ tại Trung tâm Tác chiến Bóng tối - Nellis, bang Nevada, ngày 28/6/2024. Ảnh: Không quân Mỹ

Yêu cầu của Không quân Mỹ trong thử nghiệm mang tên DASH-2 là đưa ra các “Phương án Hành động” (COA) chi tiết về cách tấn công một tập hợp mục tiêu nhất định với một lực lượng máy bay và vũ khí nhất định.

Thiếu tướng Robert Claude, thành viên nhóm liên hợp Không quân/Lực lượng Vũ trụ phụ trách Hệ thống Quản lý Chiến đấu Nâng cao (ABMS), cho hay, con người sử dụng phương pháp truyền thống đã soạn được 3 phương án trong khoảng 16 phút, trong khi các công cụ AI tạo ra 10 phương án trong “khoảng 8 giây”.

Tính trung bình, AI tạo được 1,25 COA mỗi giây, còn con người tạo được một COA mỗi 5,3 phút. Tốc độ của AI nhanh hơn con người khoảng 400 lần.

Con số này nhanh hơn nhiều so với thí nghiệm mở đầu trong chuỗi, DASH-1 vào mùa hè năm nay, khi Không quân tuyên bố AI đã đẩy nhanh công tác lập kế hoạch “gấp 7 lần” mà không tạo ra nhiều sai sót hơn so với con người. Nhưng không phải mọi hệ thống AI đều giống nhau và các kế hoạch, dù do người hay máy móc vạch ra, vẫn có thể sai sót.

Theo ông Claude, trong DASH-2, “mặc dù AI tạo ra nhiều phương án hơn và nhanh hơn so với con người, nhưng chúng không nhất thiết là những COA hoàn toàn khả thi”.

Ông không đi sâu vào chi tiết các sai sót, nhưng cho biết những lỗi này không phải kiểu lộ liễu mà mang tính tinh vi hơn: ví dụ không cân nhắc đúng loại cảm biến phù hợp với điều kiện thời tiết cụ thể, chứ không phải kiểu đưa thiết giáp lên máy bay hay dán keo lên pizza. Những lỗi tinh vi như vậy khó phát hiện hơn và đòi hỏi con người phải có chuyên môn cao hơn mới có thể sửa chữa.

“Điều quan trọng trong thời gian tới là, mặc dù ta có được kết quả nhanh hơn và nhiều hơn từ AI, vẫn phải có sự tham gia của con người để đảm bảo tất cả đều khả thi. Quyết định cuối cùng cũng phải do con người đưa ra”, ông Claude nhận định.

Dù vậy, ông tin rằng các phiên bản trợ lý lập kế hoạch AI trong tương lai có thể giảm thiểu sai sót.