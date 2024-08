AI của Elon Musk tạo bức ảnh liều lĩnh về ông Trump

AI do Elon Musk phát triển đang bị chỉ trích là "liều lĩnh và vô trách nhiệm" khi cho phép người dùng tạo ra những hình ảnh bất chấp tiêu chuẩn, có tính bạo lực và lạm dụng.

Những hình ảnh được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) từ lâu đã gây ra mối lo ngại vì các nội dung giả mạo và lạm dụng, khiêu dâm. Phiên bản mới nhất của chatbot AI Grok, được phát hành ngày 13/8, đã cho thấy mọi thứ còn có thể tệ hơn.

Theo đó, Grok-2 hiện cho phép người dùng X Premium tạo hình ảnh dựa trên ghi chú. Công nghệ tạo ảnh này đã xuất hiện một thời gian, với Llama 3 của Meta và Gemini của Google cùng GPT-4 của Open AI là những sản phẩm mới nhất từ ​​những công ty lớn.

Những bức ảnh gây lo ngại được tạo bởi Grok bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong vai một thành viên IS, ông Trump đứng cạnh người phụ nữ đang mang bầu trông giống bà Kamala Harris, ông Joe Biden mặc bikini và Elon Musk trong vai một kẻ xả súng trong trường học.

AI liều lĩnh và vô trách nhiệm nhất

Grok AI là ứng dụng được phát triển bởi Elon Musk, lấy cảm hứng từ cuốn "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" (Du hành vũ trụ kiểu hitchhiker).

Hầu hết công ty đều đưa ra các hướng dẫn nghiêm ngặt về nội dung được tạo bởi AI, với các hạn chế liên quan đến nội dung bất hợp pháp, thù hận, khiêu dâm hoặc bạo lực.

Tuy nhiên, người dùng X (Twitter) đang phản ánh rằng các nguyên tắc dường như không có tác dụng trên Grok.

Về cơ bản, Grok có quy định sẽ không tạo ra "những hình ảnh có thể sử dụng để lừa dối hoặc gây hại cho người khác, như deepfake, nhằm mục đích gây hiểu lầm hoặc những hình ảnh có thể gây hại trong thế giới thực", một phát ngôn viên nói với The Verge.

Thế nhưng khi Grok cập nhật được phát hành vào hôm 13/8, người ta ngay lập tức nhận thấy rằng những tiêu chuẩn này không có tác dụng.

Thay vào đó, Grok-2 cho phép người dùng tạo ra nhiều hình ảnh kỳ quặc.

"Grok 2.0 hoàn toàn mất kiểm soát", một người dùng viết. "Đã một ngày trôi qua và mọi người trên X đều phát cuồng vì khả năng cung cấp hình ảnh không kiểm duyệt của nó".

Alejandra Caraballo, một giảng viên tại Harvard Law School Cyberlaw Clinic, đã viết: "Ôi trời ơi. Grok hoàn toàn không có bộ lọc nào để tạo hình ảnh. Đây là một trong những triển khai AI liều lĩnh và vô trách nhiệm nhất mà tôi từng thấy".

Elon Musk không quan tâm tranh cãi

Các chatbot khác, như Dall-E 3 của OpenAI, sẽ không tạo ra hình ảnh của người thật.

Một số người dùng bày tỏ lo ngại về những rủi ro mà AI tạo ra có thể gây ra trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 nói riêng, cũng như sự lan truyền thông tin sai lệch nói chung.

Bản thân ông chủ Musk cũng từng đăng tải nội dung bị chỉnh sửa trên X, bao gồm một video đã được chỉnh sửa kỹ thuật số của Phó Tổng thống Harris, dường như vi phạm hướng dẫn của web của ông.

Những hình ảnh thiếu kiểm duyệt được tạo với Grok AI gây lo ngại. Ảnh: X.

Vào tháng 7, Văn phòng Ủy viên Thông tin Australia đã cảnh báo X rằng công ty này có thể vi phạm luật riêng tư của quốc gia vì thu thập dữ liệu mà không thông báo cho người dùng. Trong khi đó, X đã giành được chiến thắng lớn trước ủy viên eSafety của Austrlia khi Tòa án Liên bang từ chối gia hạn lệnh cấm công bố đoạn phim ghi lại cảnh một nhà truyền giáo ở Sydney bị đâm khi đang trên sóng livestream.

Vào tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Châu Âu tiết lộ rằng họ đang điều tra X về các hành vi vi phạm tiềm ẩn đối với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số liên quan đến "quản lý rủi ro, kiểm duyệt nội dung, mô hình đen, tính minh bạch của quảng cáo và quyền truy cập dữ liệu cho các nhà nghiên cứu".

X có nhiều biện pháp bảo vệ khác nhau tại Mỹ, bao gồm mục 230 của Đạo luật về sự đàng hoàng trong truyền thông, bảo vệ các công ty công nghệ khỏi trách nhiệm pháp lý đối với nội dung của người dùng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đang xem xét việc trấn áp tình trạng mạo danh AI, deepfake và thông tin sai lệch.

Elon Musk, người giàu nhất thế giới, không quan tâm đến tranh cãi về Grok và cho biết ông muốn mọi người "vui vẻ một chút".

Grok sử dụng FLUX.1 của Black Forest Labs để tạo hình ảnh thay vì sử dụng hệ thống nội bộ.

"Chúng tôi đang phát triển hệ thống tạo hình ảnh riêng, nhưng phải mất vài tháng nữa, vì vậy đây có vẻ là bước trung gian tốt để mọi người có thể vui vẻ", Musk viết.

Đáp lại đoạn clip có nhân vật theo phong cách Donald Trump đang ôm một người phụ nữ trông giống Elon Musk, tỷ phú gốc Nam Phi đã viết: "Nếu tôi cầm gươm thì tôi cũng sẽ chết vì gươm".