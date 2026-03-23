AI bùng nổ, Data Center và Cloud bước vào giai đoạn tái định nghĩa

Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2026 do Viettel IDC phối hợp các đối tác tổ chức với chủ đề “Sustainable Infrastructure for Global Digital Growth”.

Sự kiện năm nay tập trung thảo luận về chiến lược phát triển Data Center và Cloud trong kỷ nguyên AI.

Giai đoạn tái định nghĩa của ngành Data Center và Cloud

Năm 2026 được xem là một cột mốc quan trọng của ngành trung tâm dữ liệu (Data Center) và điện toán đám mây (Cloud). Các mô hình AI thế hệ mới yêu cầu năng lực tính toán khổng lồ, hệ thống lưu trữ tốc độ cao, mạng băng thông lớn và khả năng mở rộng hạ tầng gần như theo thời gian thực. Điều này kéo theo những thách thức chưa từng có về điện năng, làm mát, kiến trúc hệ thống và quản trị vận hành. Sự bùng nổ AI đang tạo áp lực khổng lồ lên tiêu thụ điện năng và chi phí đầu tư hạ tầng.

Trong bối cảnh đó, ngành Data Center và Cloud đang bước vào một giai đoạn tái định nghĩa. Hạ tầng không còn đơn thuần là nơi lưu trữ và xử lý dữ liệu mà trở thành nền tảng phục vụ các hệ sinh thái số phức tạp, từ AI, phân tích dữ liệu cho tới các ứng dụng thời gian thực.

Hạ tầng phục vụ AI ngày càng được mở rộng và nâng cao hiệu quả. Ảnh: Viettel IDC.

Câu hỏi đặt ra cho doanh nghiệp là xây dựng hạ tầng như thế nào để đáp ứng được kỷ nguyên AI. Việc mở rộng hạ tầng phải đi kèm với các tiêu chuẩn vận hành, kiến trúc và hiệu quả năng lượng, đồng thời đảm bảo các yếu tố an toàn, bảo mật và khả năng phục hồi hệ thống. Hạ tầng Cloud và Data Center cần được thiết kế để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang diễn ra mạnh mẽ. Nền kinh tế số tăng trưởng nhanh, mức độ ứng dụng Cloud ngày càng phổ biến và nhu cầu triển khai AI trong các lĩnh vực như tài chính, sản xuất, logistics hay thương mại điện tử đang thúc đẩy nhu cầu đầu tư hạ tầng dữ liệu. Theo báo cáo Trung tâm Dữ liệu và Điện toán đám mây Việt Nam, thị trường Cloud tại Việt Nam năm 2030 được dự báo đạt 1,5 tỷ USD .

Tuy nhiên, so với các thị trường trong khu vực, năng lực hạ tầng phục vụ AI tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển. Điều này không chỉ phản ánh khoảng cách về năng lực triển khai, đồng thời mở ra dư địa lớn để các doanh nghiệp chủ động đầu tư, nâng cấp hạ tầng và tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Thảo luận chiến lược Data Center và Cloud trong kỷ nguyên AI

Trong bối cảnh đó, Data Center & Cloud Infrastructure Summit (DCCI Summit) 2026 được tổ chức với chủ đề “Sustainable Infrastructure for Global Digital Growth”, tập trung thảo luận về chiến lược phát triển Data Center và Cloud trong kỷ nguyên AI.

Tiếp nối thành công của các năm trước với hơn 3.000 khách tham dự và hơn 60 đối tác công nghệ trong nước và quốc tế, DCCI Summit tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn chuyên sâu hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng số. Sự kiện quy tụ các CIO, CTO, lãnh đạo chuyển đổi số cùng các nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm trao đổi về những xu hướng mới đang định hình ngành Data Center và Cloud.

Tại DCCI Summit 2026, các chuyên gia và doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận về cách Cloud và Data Center cần thay đổi để phục vụ kỷ nguyên AI. Các nội dung trọng tâm của sự kiện bao gồm chiến lược xây dựng hạ tầng sẵn sàng cho AI, kiến trúc Multi-Cloud và Hybrid Cloud, các mô hình tối ưu hiệu quả năng lượng cũng như những yêu cầu mới về bảo mật, tuân thủ và khả năng phục hồi hệ thống.

Sự kiện DCCI Summit 2025 tại Hà Nội thu hút gần 2.000 khách hàng tham dự. Ảnh: Viettel IDC.

Bên cạnh các góc nhìn chiến lược, sự kiện cũng sẽ chia sẻ những use case thực tiễn về ứng dụng AI trong doanh nghiệp. Từ việc sử dụng AI để phân tích dữ liệu khách hàng trong lĩnh vực tài chính, tối ưu chuỗi cung ứng trong ngành sản xuất, dự báo nhu cầu và cá nhân hóa trải nghiệm trong thương mại điện tử, cho đến các ứng dụng AI trong vận hành hệ thống công nghệ thông tin và tự động hóa quy trình. Những kinh nghiệm thực tiễn này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn cách triển khai AI trên hạ tầng Cloud và Data Center, cũng như những yêu cầu kỹ thuật cần chuẩn bị để đảm bảo hiệu quả và khả năng mở rộng lâu dài.

Không chỉ là nơi cập nhật xu hướng công nghệ, DCCI Summit còn đóng vai trò như một nền tảng kết nối hệ sinh thái. Thông qua các phiên thảo luận, bài trình bày chuyên sâu và hoạt động networking, sự kiện tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp hạ tầng mới, đồng thời thiết lập các quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong bản đồ kinh tế số của khu vực, việc xây dựng hạ tầng Data Center và Cloud đạt chuẩn, hiệu quả và bền vững sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh dài hạn. DCCI Summit 2026 vì thế không chỉ là một sự kiện công nghệ, mà còn là diễn đàn để cộng đồng doanh nghiệp cùng thảo luận về cách phát triển hạ tầng số phù hợp với những yêu cầu của kỷ nguyên AI.

Độc giả đăng ký tham dự miễn phí tại: https://dccisummit.viettelidc.com.vn/dang-ky-tham-du/