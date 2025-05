Ahn Jae Wook từng nguy kịch vì xuất huyết não

Ahn Jae Wook bị xuất huyết não cấp tính trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ. Anh trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ và viện phí lên tới 500 triệu won.

Tập mới nhất của chương trình Let's Live Together with Park Won Sook trên KBS 2TV, phát sóng ngày 19/5, nam diễn viên Ahn Jae Wook tham gia với vai trò khách mời. Anh đang gây chú ý nhờ vai chính trong drama cuối tuần For Eagle Brothers.

Trong chương trình, Ahn Jae Wook hồi tưởng khoảnh khắc nguy kịch năm 2007. Thời điểm đó, anh bị xuất huyết não cấp tính trong chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ. Anh trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ với 50% cơ hội sống sót, hóa đơn viện phí lên tới 500 triệu won.

Ahn Jae Wook kể lại trải nghiệm kinh hoàng. Ảnh: DongA.

Nam diễn viên sống sót thần kỳ nhưng bàng hoàng khi tỉnh dậy vì nghe số tiền viện phí. Anh kể về cảm xúc lúc đó: “Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại”.

Ahn Jae Wook sinh năm 1971 tại Seoul, Hàn Quốc, là diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, từng tốt nghiệp Đại học Seoul chuyên ngành sân khấu và điện ảnh. Anh ra mắt năm 1994 với phim Song of a Blind Bird, nhưng tên tuổi thực sự bùng nổ qua drama Star in My Heart (Ước mơ vươn tới một ngôi sao) năm 1997, đạt tỷ suất người xem cao nhất 49,3%.

Bộ phim này đánh dấu khởi đầu của làn sóng Hallyu tại châu Á. Ahn Jae Wook còn là ca sĩ với album Forever (1997) và nhiều ca khúc nổi bật như Friend, Pain. Anh từng giành giải Diễn viên xuất sắc tại KBS Drama Awards 1997 và nhiều giải thưởng âm nhạc.

Ahn Jae Wook kết hôn với diễn viên nhạc kịch Choi Hyun Joo năm 2015 và có một con trai, một con gái. Anh chia sẻ bí quyết giữ gìn hôn nhân là luôn lắng nghe và cùng nhau làm việc nhà.