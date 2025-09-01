Afghanistan dốc toàn lực hỗ trợ nạn nhân động đất

Các nỗ lực đang được tiến hành khẩn trương nhằm đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại cũng như cung cấp sự hỗ trợ cho những khu vực bị ảnh hưởng do động đất ở Afghanistan.

Động đất tại Afghanistan. Ảnh: Anadolu

Theo số liệu cập nhật mới nhất, trận động đất 6 độ xảy ra nửa đêm qua 31/8 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) tại tỉnh Kunar, miền Đông Afghanistan, đã khiến ít nhất 622 người thiệt mạng và hơn 1.500 người bị thương

Người dân cảm nhận rõ những cơn dư chấn mạnh ở thủ đô Kabul và và khu vực giáp biên giới với Pakistan. Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) ước tính gần nửa triệu người đã cảm nhận được rung chấn từ mạnh đến rất mạnh - mức có thể gây thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng kém chất lượng.

Tình trạng mất Internet cũng được ghi nhận ở một số khu vực của Afghanistan. Hiện các đội cứu hộ đã tiếp cận được một số vùng bị ảnh hưởng nằm trong những khu vực hẻo lánh, hạn chế liên lạc.

Theo Cơ quan quản lý thiên tai tỉnh Kunar, thương vong tập trung chủ yếu tại các quận Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi và Chapadare - nơi phần lớn nhà cửa làm bằng gạch bùn và gỗ nên dễ sụp đổ khi động đất xảy ra.

Các bệnh viện tại đây đều đã rơi vào tình trạng quá tải khi hàng trăm người được chuyển tới điều trị cùng lúc. Giới chức cảnh báo con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, khi có thêm báo cáo thống kê từ các khu vực khó tiếp cận.

Theo Bộ Nội vụ do Taliban điều hành, máy bay trực thăng đã được huy động để đưa những người bị thương đến nơi an toàn. Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, ông Sharafat Zaman, cho biết lực lượng cứu hộ cũng đang chạy đua với thời gian tìm kiếm người sống sót dưới các đống đổ nát.

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền Taliban - ông Zabihullah Mujahid xác nhận, lực lượng cứu hộ tại chỗ cùng các đội chi viện từ thủ đô và các tỉnh lân cận đang dốc toàn lực hỗ trợ nạn nhân.

Hệ thống cảnh báo PAGER của USGS phát đi cảnh báo cam (orange alert), cho thấy “nguy cơ thương vong lớn và thảm họa có thể lan rộng, đòi hỏi ứng phó cấp khu vực hoặc quốc gia".

Afghanistan là một trong những quốc gia thường xảy ra động đất gây thương vong lớn, đặc biệt là ở dãy núi Hindu Kush, nơi giao nhau của các mảng kiến tạo Ấn Độ và Á-Âu.

Ngoài ra, đây còn là một khu vực có mật độ dân số khá cao và địa hình rất nhiều đồi núi, đồng nghĩa với việc động đất thường xuyên gây ra lở đất.

Ông Chris Elders, giáo sư danh dự tại Đại học Curtin, Australia, cho biết: "Động đất xảy ra khá thất thường. Nói "hai năm một lần" chỉ là một con số trung bình. Các trận động đất kiểu này và ở vị trí này thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này khiến việc dự đoán chính xác thời điểm động đất xảy ra trở nên rất khó khăn.

Nhưng vì chúng ta biết rằng đây là một khu vực dễ xảy ra các trận động đất tương đối lớn và cũng là một khu vực có mật độ dân số khá cao và địa hình rất nhiều đồi núi, thì điều đó có nghĩa là việc lập kế hoạch và sẵn sàng cho một sự kiện như thế này có thể xảy ra là rất quan trọng, thay vì cố gắng dự đoán chính xác thời điểm nó sẽ xảy ra".

Tình hình được dự báo còn tồi tệ hơn, đặc biệt là các vùng xa xôi, nơi có rất ít đường đi. Sẽ là thách thức lớn khi bất kỳ hoạt động cứu hộ nào cũng phải diễn ra trong những giờ vàng để tiếp cận những địa điểm hẻo lánh đó.

Chưa kể, thiệt hại lớn do động đất gây ra còn làm kéo căng các nguồn lực của một quốc gia vốn đang phải đối phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo, từ việc viện trợ giảm mạnh cho đến tình trạng người dân phải di tản đến các nước láng giềng.