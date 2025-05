Ác mộng khi trở thành hàng xóm của Elon Musk

Âm thanh ồn ào, xe cộ đông đúc và tiếng cổng đóng mở liên tục khiến hàng xóm xung quanh khu nhà Elon Musk bức xúc, kiện ông lên hội đồng thành phố.

Tại một ngõ cụt yên tĩnh thuộc khu dân cư cao cấp West Lake Hills, ngoại ô Austin, Texas, ban đầu cư dân không biết ai là chủ nhân mới của căn biệt thự rộng gần 640 m2, 6 phòng ngủ. Mãi đến khi hàng loạt công nhân xây dựng xuất hiện, lắp đặt hàng rào lưới thép cao tới 4,8 m quanh khuôn viên trị giá 6 triệu USD và lắp đặt camera hướng ra ngoài, họ mới cảm thấy có điều gì đó khác lạ.

Dòng xe bắt đầu đậu dài trên đường. Phần lớn trong số đó là xe Tesla. Cứ 3 lần/ngày, người dân lại thấy một đợt thay ca của đội ngũ an ninh. Một đêm nọ, một người lái xe chạy ngang hét to giữa đêm khuya rằng anh ta đang tìm đến bữa tiệc ở “nhà của E".

Không ai thích sự náo nhiệt này. Tiếng cổng đóng mở liên tục, xe ra vào suốt ngày đêm, nhân viên phục vụ qua lại. Sau đó, tin đồn mới bắt đầu lan truyền. Người hàng xóm mới chính là Elon Musk, người giàu nhất thế giới.

Ngôi nhà ồn ào nhất khu phố

Thay vì cảm thấy vinh dự, một số cư dân phàn nàn với chính quyền thành phố West Lake Hills. Những bức xúc này nhanh chóng leo thang thành một cuộc tranh cãi dữ dội về các quy định xây dựng, giấy phép và những ngoại lệ và đã chính thức được đưa lên bàn họp của ủy ban quy hoạch và phân vùng thành phố vào tháng trước. Phiên họp tiếp theo tại Hội đồng Thành phố West Lake Hills đã được lên lịch vào ngày 14/5, theo New York Times.

Paul Hemmer, hàng xóm và cũng là người đi đầu trong việc khiếu nại, viết trong thư gửi Ủy ban Quy hoạch: “Chuyển nhân viên phục vụ sang các ngôi nhà khác, để xe tràn lan trên con đường yên tĩnh của chúng tôi, mang quần áo đi giặt tới lui giữa các nhà. Tất cả những điều đó cần phải dừng lại”. Lá thư này còn có chữ ký của cư dân 2 ngôi nhà còn lại trong khu.

Theo New York Times, các tỷ phú như Mark Zuckerberg từng thử thách giới hạn của tiền bạc và sức ảnh hưởng do gặp rắc rối liên quan đến nhà cửa. Elon Musk cũng không phải ngoại lệ.

Elon Musk đã xây dựng hàng rào kim loại và cổng tự động mà không xin giấy phép. Công trình vi phạm tổng cộng 6 quy định của thành phố. Ảnh: New York Times.

Theo hồ sơ thành phố, ông và nhân viên đã không xin phép khi dựng cổng sắt và hàng rào lưới thép cao vượt quy định đến 3 m. Tổng cộng, công trình vi phạm 6 điều luật xây dựng của thành phố. Khi hàng xóm phản đối, đội ngũ của Musk cố gắng xin cấp phép hồi tố cho những hạng mục này.

Jim Pledger, một trong 6 ủy viên Ủy ban Quy hoạch West Lake Hills, cho biết ủy ban đã nhất trí bác bỏ đề xuất cho phép ngoại lệ đối với những công trình của chủ nhà. “Nếu chúng ta cho phép ngoại lệ, điều đó đồng nghĩa khuyến khích mọi người vi phạm”, ông nói.

Trừ khi hội đồng thành phố quyết định khác, Elon Musk sẽ phải tháo dỡ hàng rào và cổng hoặc thay đổi chúng để phù hợp với quy định địa phương.

Khu nhà dành riêng cho 13 người con của Elon Musk

Musk chỉ vừa xuất hiện tại Texas chỉ mới bắt đầu từ năm 2021. Đó cũng là thời điểm ông dời phần lớn hoạt động kinh doanh từ California về đây. Ông đã xây dựng các nhà máy cho Tesla, SpaceX và công ty đào hầm Boring Company quanh Austin và Bastrop lân cận.

Musk cũng dọn về Austin. Ban đầu, ông muốn xây một khu nhà cho mình và các con (hiện có ít nhất 13 người con) trên hàng trăm hecta đất mua được tại đây. Khi kế hoạch thất bại, ông chuyển sang tìm các bất động sản sẵn có.

Năm 2022, Musk mua căn biệt thự tại West Lake Hills thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn, được đặt tên theo con đường nơi ngôi nhà tọa lạc. Nằm giữa khu dân cư, căn biệt thự ở cuối khu đất dốc rộng hơn 8.000 m2 và tiếp giáp một con đường công cộng hẹp. Đây là yếu tố khiến nó khó đảm bảo an ninh.

Khu phố yên tĩnh hơn vào những ngày Musk không có mặt, đặc biệt vài tháng gần đây ông chủ yếu sống ở Washington để cố vấn cho Tổng thống Trump. Ảnh: Matthew Rutledge.

Khi đến, Musk và đội ngũ không hề chào hỏi hàng xóm. Rất ít cư dân từng nhìn thấy ông. Nhưng trong cộng đồng 3.400 người này, tin tức lan nhanh như gió.

Biệt thự chỉ là một trong 3 ngôi nhà Elon Musk đã mua trong khu vực suốt 3 năm qua nhằm tạo thành một khu phức hợp riêng tư cho con cái và những bà mẹ của chúng. Có thời điểm, vợ cũ Grimes sống cùng ông và 3 người con tại đây. Shivon Zilis, giám đốc Neuralink và là mẹ của 4 đứa con khác của Musk, sống cách đó chỉ khoảng 10 phút đi bộ. Khoảng một năm trước, Musk cũng mua thêm một biệt thự trong khu vực.

Tình trạng náo loạn ngày càng khiến người dân mất kiên nhẫn. Họ thấy người ra vào với bao đeo súng. Đội an ninh phình to dần theo mức độ lo ngại về an toàn của Musk. Dù Texas nổi tiếng với luật súng nới lỏng, cảnh tượng ấy vẫn gây chấn động.

Không chấp nhận Elon Musk là ngoại lệ

Căn nhà yên tĩnh hơn vào những ngày Musk vắng mặt. Đặc biệt là vài tháng gần đây, ông chủ yếu ở Washington để cố vấn cho Tổng thống Trump. Giờ đây, Musk tuyên bố sẽ dành ít thời gian ở thủ đô hơn. Cư dân lại chuẩn bị tinh thần cho những ngày “giông bão”.

Một trong những yếu tố khiến hàng xóm khó chịu nhất là hàng rào sắt to sụ trước biệt thự và cánh cổng kim loại khổng lồ ở đầu kia khu đất. Đó có vẻ như là lối đi dành riêng cho nhân viên.

Bất mãn chồng chất, chủ tịch hội cư dân khu phố Hemmer đã dùng flycam bay qua nhà để kiểm tra các vi phạm, đồng thời lắp đặt camera theo dõi ngôi nhà suốt ngày đêm. Năm ngoái, ông khiếu nại với thành phố về hàng rào, tình trạng giao thông và nghi ngờ Musk đang vận hành một cơ sở kinh doanh an ninh tại đây.

Elon Musk đã có 13 người con với 4 phụ nữ khác nhau. Căn nhà ở West Lake Hills chỉ là một trong 3 bất động sản vị tỷ phú đã mua trong khu vực 3 năm qua nhằm tạo thành một “tổ hợp” cho các con và mẹ của chúng. Ảnh: @WalterIsaacson/X, @shivon/X.

Sau nhiều lần khiếu nại, chính quyền West Lake Hills xác nhận rằng hàng rào và cổng nhà Musk vi phạm quy định. Tháng trước, ủy ban quy hoạch đã họp để xem xét việc cấp phép ngoại lệ.

Trước phiên họp, bà Tisha Ritta - chuyên gia xử lý giấy phép đại diện cho công ty sở hữu bất động sản của Musk - gửi thư xin nới lỏng quy định. “Với tư cách là nhân vật công chúng nổi bật, cư dân ngôi nhà đối mặt với những mối đe dọa an ninh thường trực, nên việc chủ động đảm bảo an toàn là điều bắt buộc”, bà viết.

Hemmer và các cư dân khác cũng gửi thư riêng tới Ủy ban, chỉ trích người hàng xóm vì "khuyến khích hành vi xấu trong một con hẻm cụt vốn dĩ yên bình”.

Thoạt đầu, có vẻ Musk sẽ chiến thắng. Các viên chức quy hoạch và phân vùng khuyến nghị cho phép “ngoại lệ khó khăn”, cho phép giữ nguyên hàng rào và các hạng mục khác, chỉ cần điều chỉnh nhẹ, theo hồ sơ thành phố.

Song, quyết định của Ủy ban chưa phải kết thúc. Tại phiên họp hội đồng thành phố sắp tới, các thành viên sẽ bỏ phiếu xem có giữ nguyên khuyến nghị từ ủy ban hay không. Nếu thất bại, Elon Musk có thể kiện thành phố. Còn nếu kiện không thành, với lịch sử từng ủng hộ mạnh tay cho các ứng viên, ông vẫn còn lựa chọn cuối cùng. Đó là cuộc bầu cử địa phương tiếp theo.