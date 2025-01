AC Milan ngược dòng không tưởng trước Inter

Tammy Abraham sắm vai người hùng của Milan với bàn thắng quyết định ở phút bù giờ, giúp đội bóng giành chiếc cúp danh giá dù từng bị dẫn trước hai bàn.

Christian Pulisic, ngôi sao người Mỹ, trở thành chìa khóa trong chiến thắng này. Anh ghi bàn gỡ hòa quan trọng và kiến tạo để Abraham ấn định tỷ số. Không chỉ ngăn Inter thiết lập kỷ lục vô địch Siêu cúp bốn lần liên tiếp, chiến thắng này còn giúp Milan cân bằng thành tích 8 danh hiệu với đại kình địch. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Serge Conceicao sau khi ông tiếp quản đội bóng, chỉ với trận thứ hai trên cương vị mới.

Trận đấu được khởi đầu bằng một màn trình diễn ánh sáng hoành tráng tại sân King Saud University, nhưng chỉ thực sự sôi động vào những phút cuối hiệp một. Inter vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Lautaro Martínez. Từ đường chuyền ngang tinh tế của Mehdi Taremi, Martínez khéo léo loại bỏ Malick Thiaw bằng kỹ thuật điêu luyện trước khi sút bóng sệt qua chân Theo Hernández, hạ gục Mike Maignan ở góc gần.

Ngay đầu hiệp hai, Inter nhân đôi cách biệt với pha phối hợp đẳng cấp. Stefan de Vrij tung đường chuyền dài chính xác, để Taremi khống chế hoàn hảo và cứa lòng vào góc thấp khung thành, khiến thủ môn Maignan không kịp phản ứng.

Dù bị dẫn trước 2-0, Milan không hề nao núng. HLV Conceicao tung Rafael Leao vào sân, và cầu thủ này ngay lập tức tạo khác biệt. Leao kiếm được quả đá phạt nguy hiểm, để Theo Hernández thực hiện cú sút sệt hoàn hảo vòng qua hàng rào, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tinh thần hưng phấn giúp Milan dồn ép mạnh mẽ. Tijjani Reijnders suýt ghi bàn nhưng bị Alessandro Bastoni chặn lại bằng mặt, trong khi Yann Sommer xuất sắc cản phá pha đánh đầu hiểm hóc của Alvaro Morata.

Inter cũng có cơ hội tái lập cách biệt hai bàn khi Carlos Augusto đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại dội cột dọc và rơi đúng vào tay Maignan.

Phút 80, Pulisic chứng minh đẳng cấp ngôi sao khi nhận đường chuyền từ Theo Hernandez. Trong vòng vây của ba cầu thủ Inter, anh khống chế khéo léo và dứt điểm vào góc xa, đưa trận đấu về thế cân bằng. Khi nhiều người nghĩ đến loạt luân lưu, Milan bất ngờ tung đòn quyết định.

Rafael Leao có pha căng ngang chuẩn xác để Tammy Abraham băng vào đệm bóng dễ dàng vào lưới trống, hoàn tất màn lội ngược dòng không tưởng và khiến Inter phải ôm hận.

HLV Conceicao ăn mừng cuồng nhiệt cùng các học trò, trong khi các cầu thủ Inter ngã gục trên sân vì tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên Milan vô địch Siêu cúp Italy kể từ năm 2016, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn dưới thời tân HLV Conceicao.

