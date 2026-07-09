Thời điểm 99% dân số Trái Đất cùng nhận ánh sáng Mặt Trời

Khoảnh khắc 99% dân số Trái Đất cùng nhận ánh sáng Mặt Trời cho thấy một sự trùng hợp thú vị giữa thiên văn, mùa hè phương Bắc và phân bố dân cư.

99% dân số thế giới nhận ánh sáng từ Mặt Trời trong cùng thời điểm. Ảnh: Daily Post.

Khoảng 99% dân số thế giới, tương đương 8,2 tỷ người, vừa trải qua khoảnh khắc cùng nhận ánh sáng Mặt Trời vào khoảng 11h10 GMT (18h10 theo giờ Việt Nam) ngày 8/7. Hiện tượng này chỉ kéo dài trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nó cho thấy sự trùng hợp đáng chú ý giữa độ nghiêng của Trái Đất, mùa hè ở Bắc bán cầu và cách dân cư phân bố trên hành tinh.

Điều này không có nghĩa toàn bộ 99% dân số đều ở trong ban ngày. Một phần lớn sẽ được chiêm ngưỡng sự kiện này ở vùng chạng vạng. Đây là thời điểm Mặt Trời đã ở dưới đường chân trời, nhưng ánh sáng vẫn còn xuất hiện trên bầu trời.

Theo Al Jazeera, khoảng 6,9 tỷ người, tương đương 83% dân số thế giới, ở trong vùng ban ngày với ánh sáng đầy đủ. Khoảng 581 triệu người ở vùng chạng vạng dân dụng. Đây là giai đoạn bầu trời vẫn đủ sáng cho nhiều hoạt động ngoài trời mà không cần đèn nhân tạo.

Ngoài ra, 498 triệu người sẽ ở vùng chạng vạng hàng hải. Khi đó, đường chân trời còn có thể nhìn thấy, nhưng bầu trời đã tối hơn đáng kể. Khoảng 249 triệu người sẽ ở vùng chạng vạng thiên văn, nơi chỉ còn ánh sáng rất mờ. Chỉ khoảng 83 triệu người, tương đương 1% dân số, sẽ ở trong bóng tối hoàn toàn.

Vùng nhận ánh sáng trong khoảnh khắc này bao phủ Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, châu Phi và phần lớn châu Á. Đây cũng là nơi tập trung gần như toàn bộ dân số thế giới. Ngược lại, Australia, New Zealand, một phần Đông Nam Á, Nam Cực và nhiều vùng đại dương sẽ nằm trong bóng tối.

Điểm dễ gây hiểu nhầm là ngày 8/7 không phải thời điểm duy nhất hiện tượng này xảy ra. Time and Date từng kiểm chứng thông tin lan truyền trên mạng xã hội từ năm 2022. Nền tảng này cho biết tuyên bố 99% dân số nhận ánh sáng cùng lúc là đúng về mặt kỹ thuật, nếu tính cả các vùng chạng vạng.

Ngày 8/7 còn trở nên đặc biệt vì Mặt Trời đã dịch chuyển nhẹ về phía nam sau hạ chí. Sự dịch chuyển này làm giảm ánh sáng ở một số vùng xa về phía bắc, nơi ít dân cư. Đồng thời, nó đưa thêm ánh sáng tới các khu vực đông dân hơn, như Indonesia và Việt Nam.

Vì vậy, con số 99% không phải là cả thế giới cùng nhìn thấy Mặt Trời, mà là cách tính rộng hơn, bao gồm cả ánh sáng trực tiếp và ánh sáng chạng vạng. Dù vậy, đây vẫn là một hiện tượng thú vị.