9 dự đoán cho tương lai Việt Nam của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn

"Con đường tương lai" của Nguyễn Xuân Tuấn gây chú ý với 9 dự báo lớn về thể chế, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Nhiều dự báo đã thành hiện thực trong năm nay.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, tác giả sách "Con đường tương lai".

Ra mắt đầu năm 2025, Con đường tương lai (Tập 1) của nhà nghiên cứu, nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn được đánh giá không chỉ là một công trình học thuật, mà còn là bản đồ định hướng cho cải cách thể chế, phát triển kinh tế và xã hội Việt Nam trong thế kỷ 21.

Tại tọa đàm "Đến với Con đường tương lai - Từ tầm nhìn dự báo đến hành động thực tiễn" vào chiều 16/8, nhà nghiên cứu điểm lại 9 dự báo lớn về 3 lĩnh vực lớn của đất nước. Về thể chế và quản trị quốc gia, sách nhấn mạnh việc bỏ cấp huyện, chuyển sang mô hình liên vùng, liên tỉnh nhằm tinh gọn bộ máy.

Tác phẩm cũng đề xuất nâng tầm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành trụ cột của hệ thống thiết chế xã hội và hình thành mô hình quản trị thông minh trên nền tảng siêu ứng dụng VNeID.

Ở lĩnh vực kinh tế và hạ tầng, tác giả cảnh báo sân bay Long Thành có nguy cơ trở thành "sân bay đứng một mình" nếu không kết nối trực tiếp với Tân Sơn Nhất. Ông Tuấn nhấn mạnh kinh tế tư nhân sẽ là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Một điểm nhấn khác là những dự báo về rủi ro từ thị trường vốn, bất động sản và vàng - các yếu tố then chốt có thể tác động mạnh đến tăng trưởng.

Về văn hóa, xã hội và giáo dục, Con đường tương lai cảnh báo tác động tiêu cực từ mạng xã hội và hiện tượng thần tượng lệch chuẩn đối với xã hội. Sách còn gợi mở ý tưởng "visa tinh hoa" để thu hút nhân tài, chuyên gia toàn cầu nhằm phát triển du lịch bền vững, đồng thời đề xuất xây dựng trường liên cấp và bảo đảm bữa ăn dinh dưỡng cho học sinh ở vùng khó khăn.

Sách Con đường tương lai (Tập 1) tổng hợp 9 dự báo lớn về thể chế, kinh tế, văn hóa, giáo dục với dung lượng gần 1.000 trang. Ảnh: BTC.

Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, nhiều dự báo trong số đó đã nhanh chóng được phản ánh vào chính sách. Việc Quốc hội thông qua luật bỏ cấp huyện, Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành - Tân Sơn Nhất hay chính sách miễn thị thực dài hạn cho chuyên gia, nhà đầu tư là những minh chứng rõ nét.

Ông chia sẻ: "Khi viết cuốn sách, bản thân tôi cũng không thể ngờ nhiều dự báo và tư vấn lại nhanh chóng trở thành hiện thực. Đó là kết quả của sự quan sát, phân tích và cả khát vọng cống hiến suốt 5 năm miệt mài".

Đánh giá về giá trị tác phẩm, Anh hùng Lao động, Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước nhận định: "Lần đầu tiên có một cuốn sách đã 'văn học hóa' các nguyên lý khoa học về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội kết hợp những chi tiết, câu chuyện để trở thành một cuốn sách lôi cuốn, truyền tải những thông điệp sâu sắc, giúp người đọc tìm thấy sự kết nối ý nghĩa".

Sau tập đầu tiên, tác giả cho biết Con đường tương lai (Tập 2) sẽ mở rộng tầm nhìn, hướng tới những thách thức và cơ hội dài hạn trong 50 đến 100 năm tới. Tác phẩm dự kiến tập trung vào phát triển bền vững, tiến bộ khoa học - công nghệ và những mô hình hợp tác toàn cầu mới trong thế kỷ 21.