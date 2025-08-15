80 năm ngành tài chính Việt Nam, vững bước trong kỷ nguyên mới

Sáng 8/8, Bộ Tài chính tổ chức lễ kỷ niệm “80 năm ngày truyền thống ngành tài chính” và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất vì thành tựu và đóng góp to lớn.

Lễ kỷ niệm “80 năm ngày truyền thống ngành tài chính” là dịp toàn ngành ôn lại chặng đường lịch sử truyền thống từ những ngày đầu đầy gian khó và nhìn về tương lai khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Công ty Vietart là đơn vị thực hiện thành công sự kiện.

Lễ kỷ niệm “80 năm ngày truyền thống ngành tài chính” và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tài chính. Từ đó, ngày 28/8 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành tài chính Việt Nam.

Suốt chặng đường 80 năm qua, ngành tài chính không ngừng phát triển và khẳng định vị trí trung tâm trong tham mưu tổng hợp, hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quản lý sử dụng nguồn lực tài chính quốc gia. Đây cũng là ngành góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Tiếp tục chuỗi phát triển với quy mô mới, sứ mệnh mới, ngành tài chính thể hiện bản lĩnh chuyên môn, năng lực quản trị, sự phối hợp đồng bộ và tinh thần cải cách không ngừng; chủ động, linh hoạt hơn trong điều hành; liêm chính, kỷ cương hơn trong thực thi nhiệm vụ; hiện đại, chuyên nghiệp hơn trong tổ chức bộ máy. Đây là cơ sở để ngành trở thành trung tâm điều phối vững chắc của nền kinh tế, điểm tựa tin cậy của quốc gia trong mọi tình huống, góp phần cùng đất nước lập nên kỳ tích trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm “80 năm ngày truyền thống ngành tài chính”.

Với truyền thống vẻ vang và hành trang tự hào, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, đoàn kết một lòng, hăng hái thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ngành tài chính sẽ tiếp tục ghi thêm những trang sử vẻ vang, góp phần cùng đất nước giành được nhiều thành tựu, lập nên thành tích trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vươn mình của dân tộc. Nhờ đó, đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng của toàn dân tộc.

Những thành tựu mà ngành tài chính đạt được trong 80 năm qua là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn và sáng tạo trong đường lối, chủ trương phát triển của Đảng và Nhà nước. Hành trình này cũng ghi nhận sự hy sinh, nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới, đoàn kết, đồng lòng của các thế hệ ngành tài chính; sự phối hợp, hỗ trợ của các cấp, ngành, toàn xã hội và bạn bè quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành tài chính, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Là đơn vị thực hiện sự kiện lễ kỷ niệm “80 năm ngày truyền thống ngành tài chính”, Công ty Vietart góp phần tạo nên chương trình ý nghĩa - nơi tôn vinh những thành tựu và đóng góp to lớn suốt 80 năm qua của ngành tài chính trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ kỷ niệm có sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Sự đồng hành của các đơn vị góp phần tạo nên sự thành công của chương trình, với chuỗi hoạt động triển lãm đặc sắc.