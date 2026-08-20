8 cuốn sách yêu thích của người đẹp, nghệ sĩ Việt

Thỏ và Thơm (Da LAB), Lâm Anh (UPRIZE), Á hậu Phương Nga, diễn viên Tăng Thanh Hà, gia đình bé Pam đều từng chia sẻ những cuốn sách yêu thích trên mạng xã hội.

Mỗi khi người nổi tiếng được bắt gặp đang đọc một cuốn sách, lập tức cuốn sách đó sẽ được cộng đồng người hâm mộ tìm hiểu, thậm chí "săn lùng". Thực tế từng có những cuốn sách bỗng nhiên lọt danh sách sách bán chạy chỉ nhờ xuất hiện trong ảnh, video của người nổi tiếng.

Gần đây, anh tài Quách Văn Thơm (Thơm) nhóm Da LAB thu hút sự chú ý khi tranh thủ đọc tác phẩm Minh Ám - tiểu thuyết của nhà văn Nhật Bản Natsume Soseki; Thỏ (Nguyễn Trọng Đức) nhóm Da LAB đọc Quyền lực của địa lý; Lâm Anh (thành viên nhóm nhạc UPRIZE) xuất hiện trên truyền thông với cuốn Cây cam ngọt của tôi và cuốn Ngàn mặt trời rực rỡ,... Các bức ảnh tiết lộ sở thích đọc của người nổi tiếng.

Minh Ám - Natsume Soseki

Bìa cuốn sách "Minh Ám". Ảnh: Nhã Nam.

Người đọc: Quách Văn Thơm (Da LAB)

Minh Ám là tác phẩm cuối cùng của Natsume Soseki, và vẫn còn dang dở khi nhà văn này qua đời vì bệnh dạ dày. Cái kết của Minh Ám đến nay vẫn là một bí ẩn.

Càng về cuối đời, các tác phẩm của Soseki viết càng lúc càng buồn bã, nhưng là nỗi buồn dịu dàng và lặng im. Minh Ám là một trong các tác phẩm như vậy. Cuốn sách khám phá về chủ đề tâm hồn con người, về tình yêu, về hôn nhân, và về những xung đột xã hội.

Nhà văn Soseki được các nhà phê bình đánh giá là “một trong ba trụ cột của văn học hiện đại Nhật Bản”. Để tôn vinh những cống hiến của Natsume Soseki cho sự nghiệp hiện đại hóa nền văn học Nhật Bản, chân dung của ông được Chính phủ Nhật Bản in trên đồng tiền giấy một nghìn Yen phát hành suốt từ năm 1984 đến năm 2004.

Tuyển tập Kawabata - Truyện ngắn

Cuốn "Tuyển tập Kawabata - Truyện ngắn". Ảnh: Tao Đàn.

Người đọc: Quách Văn Thơm (Da LAB)

Anh tài Quách Văn Thơm từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng anh yêu thích văn học Nhật Bản, thường đọc đi đọc lại các tác phẩm của Kawabata Yasunari.

Anh từng xuất hiện trên mạng xã hội khi trên tay là cuốn Tuyển tập Kawabata - Truyện ngắn.

Kawabata Yasunari là một trong các nhà văn Nhật được yêu thích nhất tại Việt Nam. Văn chương của Kawabata vận dụng nhuần nhuyễn phân tâm học và kỹ thuật dòng ý thức để đi sâu vào thế giới nội tâm của nhân vật, đồng thời nghiên cứu các giá trị thẩm mỹ Nhật Bản, điều chỉnh mối quan hệ phức tạp giữa truyền thống và hiện đại.

Tại Việt Nam, ông là một tác giả không thể bỏ qua với độc giả yêu thích văn học Nhật. Ông cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới nghiên cứu văn học dịch, giới nghiên cứu Nhật Bản học, Đông Phương học. Nhiều nghiên cứu tại Việt Nam về tư duy sáng tác, cuộc đời của ông cho thấy sức ảnh hưởng của tác giả này với độc giả Việt.

Quyền lực của địa lý - Tim Marshall

Bìa cuốn "Quyền lực của địa lý". Ảnh: Nhã Nam.

Người đọc: Nguyễn Trọng Đức (Thỏ - Da LAB)

Tác giả, nhà báo người Anh Tim Marshall đã dành nhiều thời gian nghiên cứu về mối quan hệ giữa địa lý và quá trình phát triển của các quốc gia, lấy chất liệu từ nghiên cứu của mình để viết một loạt cuốn sách đại chúng được quan tâm rộng rãi về chủ đề địa chính trị, khởi đầu bằng Những tù nhân của địa lý. Quyền lực của địa lý là một cuốn trong loạt sách này.

Theo đó, địa lý đóng vai trò vừa là yếu tố kìm hãm, cản trở vừa là yếu tố tạo nên sức mạnh của các quốc gia, còn nền chính trị của mỗi nước phải chấp nhận tác động hai mặt này để thích nghi và điều chỉnh.

Tim Marshall lựa chọn ra 8 quốc gia và một khu vực địa lý trên Trái Đất để đi sâu vào phân tích. Với mỗi chủ đề, tác giả cung cấp cho người đọc khái lược về đặc điểm địa lý của nó, tiếp theo là tiến trình lịch sử với những đặc điểm, bước ngoặt quan trọng trước khi dành trọng tâm cho lịch sử hiện đại và những thách thức mà vùng lãnh thổ này phải đối mặt cũng như những chính sách, mục tiêu mà nhà cầm quyền đang thực hiện và nhắm tới.

Cây cam ngọt của tôi - José Mauro De Vasconcelos

Cuốn "Cây cam ngọt của tôi". Ảnh: Nhã Nam.

Người đọc: Lâm Anh (thành viên nhóm nhạc UPRIZE)

Cây cam ngọt của tôi là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Brazil José Mauro De Vasconcelos. Năm 1968, tác phẩm này được xuất bản lần đầu tại quê hương của tác giả.

Chỉ sau vài tháng phát hành, cuốn tiểu thuyết đã bán được hơn 200.000 bản và trở thành hiện tượng xuất bản ở Brazil.

Thông qua câu chuyện của cậu bé nghèo Zezé, tác giả mang tới cho độc giả bài học đầy ý nghĩa về giáo dục rằng trẻ nhỏ cần được nuôi nấng bởi lòng vị tha. Trẻ con trước hết cần được nói về hai chân lý giản dị: Yêu thương là cho đi và nhận lại; và hãy học cách yêu thương người khác.

José Mauro De Vasconcelos được sinh ra trong gia đình đông con, nghèo khó ở Rio de Janeiro. Cây cam ngọt của tôi được xem là tiểu thuyết mang màu sắc tự truyện, được viết nên từ nhiều trải nghiệm chân thực của tác giả. Tác phẩm đã được đưa vào chương trình tiểu học của Brazil.

Bố con cá gai - Cho Chang-In

Ảnh: Nhã Nam.

Người đọc: Á hậu Phương Nga

Cuốn Bố con cá gai được nhiều độc giả tìm đọc sau khi diễn viên Bình An đăng tải video Á hậu Phương Nga khóc vì xúc động khi đọc tác phẩm này.

Nội dung câu chuyện Bố con cá gai xoay quanh nhân vật Jeong Ho Yeon, anh từng là một nhà thơ trẻ đầy triển vọng. Nhưng vì kinh tế và chiều lòng vợ của mình, Jeong Ho Yeon đã chấp nhận từ bỏ niềm đam mê văn chương để tìm một công việc khác có thu nhập ổn định hơn.

Anh tưởng việc mình hy sinh vì gia đình sẽ làm người vợ vui vẻ hơn. Thế nhưng vợ anh đã bỏ lại anh cùng đứa con nhỏ để theo đuổi ước mơ riêng mình.

Cùng lúc này, đứa con trai bé bỏng của anh được chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư máu quái ác.

Sau quá trình chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, đứa trẻ may mắn được cứu sống. Đây cũng là lúc người cha từ giã cõi đời bởi căn bệnh ung thư gan. Người cha được ví như loài cá gai, khi nhỏ cá bố thường chăm bẵm cho cá gai con, để rồi tới giai đoạn trưởng thành của cá gai con chính là lúc cá gai bố đã hoàn thành xong sứ mệnh của cuộc đời mình.

Tác phẩm sở hữu sức lay động mạnh mẽ bởi nội dung mang ý nghĩa nhân văn. Cuốn sách trở thành một trong những cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất của người Hàn Quốc, được Bộ Giáo dục Hàn Quốc khuyên đọc.

Vương quốc nhỏ bí mật - Lã Thanh Hà

Ảnh: Crabit.

Người đọc: Gia đình Salim (Gia đình bé Pam)

Gia đình Pam từng thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khoảnh khắc đọc cuốn sách thơ Vương quốc nhỏ bí mật (tác giả Lã Thanh Hà, do Crabit Kidbooks phát hành).

Vương quốc nhỏ bí mật gồm 46 bài thơ được chia thành bốn phần. Cuốn thơ phù hợp với trẻ em, đồng thời cũng phù hợp cho cả người lớn, những người đang tìm kiếm khoảnh khắc bình yên trong cuộc sống vội vã.

Tập thơ đưa người lớn đến gần thế giới của trẻ thơ, đưa trẻ em vào “một chuyến phiêu lưu trong vòng tay an toàn của cha mẹ” - như lời của tác giả Lã Thanh Hà.

Lã Thanh Hà sinh năm 1993, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Nghiên cứu về Trẻ em và Gia đình tại Đại học New Mexico. Ngành học và công việc giúp tác giả có cơ hội tương tác và thấu hiểu trẻ, rồi từ trải nghiệm đó, tác giả gửi gắm những suy nghĩ của mình vào bài thơ cho các độc giả nhí.

Hãy chăm sóc mẹ - Shin Kyung-sook

Ảnh: Nhã Nam.

Người đọc: Á hậu Phương Nga

"Mẹ bị lạc đã một tuần" - đó là câu mở đầu của Hãy chăm sóc mẹ. Người mẹ đã bị lạc trong khi bước lên tàu điện ngầm cùng chồng ở ga Seoul, để đến thăm gia đình người con trai cả.

Con gái đầu là người đứng ra viết thông báo tìm mẹ thay cho cả gia đình, nhưng cô nhận ra mình chẳng có tấm ảnh nào của mẹ gần đây, cũng chẳng biết rõ sinh nhật thật sự của mẹ.

Tác giả Shin Kyung-sook chia sẻ mình đã mất 30 năm mới có thể đặt bút viết nên câu chuyện này.

Ra đời trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung đang có cuộc khủng hoảng về giá trị gia đình, Hãy chăm sóc mẹ là lời nhắc nhở người đọc về những điều giản dị của gia đình - những tình cảm dù thời đại nào cũng không thể mất đi.

Tác phẩm không cố gắng rao giảng một đạo lý, mà chỉ kể chuyện, khiến độc giả có cơ hội tự đối thoại với những góc sâu nhất của chính tâm hồn mình.

Không gia đình - Hector Malot

Ảnh: Huy Hoàng.

Người đọc: Diễn viên Tăng Thanh Hà

Cuốn sách mới đây được diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội, nằm trong tủ sách tại nhà của nữ diễn viên.

Không gia đình là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Hector Malot, xuất bản lần đầu năm 1878.

Cuốn sách kể về chuyện đời Rémi, một cậu bé không cha mẹ, họ hàng thân thích. Sau khi phải rời khỏi vòng tay của người má nuôi, em đã đi theo đoàn xiếc thú của cụ già Vitalis tốt bụng. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi, ban đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó tự lập và còn lo cả công việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong.

Cậu bé Rémi phải đối mặt với nhiều khó khăn và hiểm cảnh, nhưng dù trong hoàn cảnh nào, em vẫn giữ được sự gan dạ, lòng tự trọng, sự chăm chỉ và tính thương người. Cuối cùng, sau bao gian nan khổ cực, Rémi cũng đã đoàn tụ được với gia đình.

Đây là tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn chương của Hector Malot. Hơn một trăm năm qua, tác phẩm giành giải thưởng của Viện hàn lâm Văn học Pháp này đã trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi.