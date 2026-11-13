7 vấn đề hóc búa với Pochettino ở MU

Trao cơ hội cho những tài năng trẻ. MU sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu triển vọng, nhưng không phải ai cũng được trao cơ hội dưới thời Carrick. Shea Lacey gây ấn tượng với những đóng góp trước Roma và Brighton, trong khi hậu vệ trái Harry Amass mới có hai lần ra sân cho đội một mùa này, với tổng thời gian chỉ 29 phút. Pochettino vốn có kinh nghiệm phát triển những tài năng trẻ tại Tottenham. Đây có thể là lợi thế để ông khai thác nguồn lực sẵn có ở Old Trafford.