7 thói quen tàn phá gan cần bỏ ngay lập tức

Nấu ăn bằng dầu thực vật: Theo Eat This, Not That, dầu thực vật nghe có vẻ tốt cho sức khỏe nhưng nó có thể là tác nhân chính gây ra tình trạng gan hoạt động kém theo thời gian. Chuyên gia dinh dưỡng Tina Marinaccio tại Health Dynamics LLC, cho biết dầu thực vật tinh luyện chứa nhiều axit béo omega-6 và nấu ăn với chất béo quá lâu có thể gây ra tình trạng viêm mạn tính có khả năng dẫn đến gan nhiễm mỡ. Ảnh: Shutterstock.