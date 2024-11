7 cuốn sách gây tranh cãi khắp toàn cầu

Bắt trẻ đồng xanh (The Catcher in the Rye) của J.D. Salinger: Cuốn sách của J.D. Slinger kể về câu chuyện của Holden Caulfield, một thiếu niên chán nản, chống lại những kỳ vọng của xã hội và đấu tranh với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Những người coi trọng giá trị của Bắt trẻ đồng xanh cho rằng nó có được cái nhìn dứt khoát về sự thất vọng của đời sống thanh niên, trong khi phe phản đối cho rằng cuốn sách truyền bá tư tưởng không tốt về tự tử ở Mỹ. Nhưng ngày nay, việc khám phá sâu sắc tâm lý thanh thiếu niên tiếp tục khiến nó trở thành một lựa chọn phổ biến. Ảnh: Thefirsteditionrarebooks.