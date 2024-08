7 bức tranh khỏa thân gây ồn ào nhất

The Nude Maja (1795-1800) - Francisco Goya: The Nude Maja (Maja khỏa thân) là một phần của loạt 2 bức tranh, trong đó tác phẩm thứ 2 là The Clothed Maja (Maja mặc đồ) của Francisco Goya. The Nude Maja bị coi là "bức tranh khỏa thân nữ có kích thước bằng người thật tục tĩu trong nghệ thuật phương Tây", miêu tả rõ ràng các chi tiết trên cơ thể người. Cả hai bức tranh của Goya chưa bao giờ được trưng bày công khai trong suốt cuộc đời của nghệ sĩ người Tây Ban Nha. Khi những định kiến về ảnh khỏa thân dần bớt đi, sóng gió vẫn tiếp tục đến với The Nude Maja. Cơ quan bưu chính Tây Ban Nha đã chấp thuận bộ tem in tác phẩm này nhưng chính phủ Mỹ vẫn trả lại tất cả thư có dán tem đó.