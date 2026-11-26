Đau bụng âm ỉ, thắt lưng ê ẩm mỗi kỳ kinh nguyệt là nỗi khó chịu quen thuộc. Giữa nhịp sống bận rộn, những sản phẩm chăm sóc cơ thể tiện lợi, kín đáo ngày càng được quan tâm.

Miếng dán đau bụng kinh thảo dược Obaria mang đến một lựa chọn với công thức 6 vị thảo dược kết hợp thành 3 cặp đôi, gắn liền cơ chế “Ấm - Thông - Đúng chỗ”.

3 cặp đôi tạo nên điểm khác biệt

Từ lâu, quế, gừng, ngải cứu, ích mẫu… đã gắn liền những phương pháp chăm sóc sức khỏe truyền thống của phụ nữ Việt. Lấy cảm hứng từ tinh hoa y học cổ truyền - bài thuốc giảm đau bụng kinh, miếng dán đau bụng kinh thảo dược Obaria kết hợp 6 vị thảo dược tạo thành 3 cặp đôi, với mỗi cặp đại diện cho một vai trò trong câu chuyện công thức.

Miếng dán đau bụng kinh thảo dược Obaria với công thức kết hợp 6 vị thảo dược.

Quế và gừng khô là những nguyên liệu quen thuộc trong các phương pháp làm ấm cơ thể. Theo Đông y, quế có tính nóng, gắn với đặc tính ôn thông kinh mạch; trong khi gừng khô thường được sử dụng trong những bài thuốc ôn trung, tán hàn. Sự kết hợp này đại diện cho yếu tố đầu tiên trong triết lý công thức Obaria - “Ấm”.

Ngải cứu giúp tán hàn, giảm đau. Hương phụ, hay củ cỏ gấu, là vị dược liệu quen thuộc trong Đông y với đặc tính sơ can, lý khí. Kết hợp ngải cứu và hương phụ, cơ chế “Thông” gắn với sự thư giãn và cảm giác dễ chịu trong những ngày nhạy cảm.

Ích mẫu là vị dược liệu lâu đời trong y học cổ truyền, đặc biệt trong các bài thuốc dành cho phụ nữ. Ngưu tất giúp hoạt huyết và liên hệ với vùng lưng, gối. Hai vị thảo dược này hoàn thiện yếu tố “Đúng chỗ”, hướng đích tác dụng xuống vùng bụng dưới và thắt lưng.

Quế - gừng khô, ngải cứu - hương phụ, ích mẫu - ngưu tất tạo nên công thức 6 vị thảo dược của Obaria.

3 cặp thảo dược tạo thành câu chuyện xuyên suốt “Ấm - Thông - Đúng chỗ”, thể hiện cách Obaria kết nối những nguyên liệu quen thuộc trong y học cổ truyền với thiết kế chăm sóc hiện đại.

Trải nghiệm ấm êm, kín đáo và tiện lợi

Miếng dán có 3 công dụng chính là làm ấm bụng, hỗ trợ giảm đau ê ẩm vùng thắt lưng và cải thiện tuần hoàn máu tại vùng sử dụng, giúp giảm đau bụng trong kỳ kinh nguyệt. Điểm đáng chú ý còn nằm ở mùi hương dược liệu nhẹ nhàng, thoang thoảng quế ấm và bạc hà mát. Thiết kế mỏng nhẹ, kín đáo dưới lớp trang phục cũng giúp người dùng thuận tiện hơn khi đi học, đi làm hoặc di chuyển.

Miếng dán Obaria có thể sử dụng trực tiếp trên da vùng bụng dưới hoặc thắt lưng theo hướng dẫn.

Mỗi hộp Obaria gồm 6 miếng dán, chia thành 3 túi zip, mỗi túi 2 miếng. Thiết kế túi nhỏ giúp người dùng dễ dàng mang theo trong túi xách, balo hoặc cất tại ngăn bàn làm việc. Miếng dán có thể cắt nhỏ tùy theo vùng da cần sử dụng. Thao tác đơn giản gồm làm sạch và lau khô da, gỡ lớp giấy chống dính rồi dán trực tiếp lên vùng bụng dưới hoặc thắt lưng.

Thiết kế 6 miếng dán chia thành 3 túi zip giúp Obaria nhỏ gọn, thuận tiện bảo quản và mang theo.

Từ công thức 6 vị thảo dược, 3 cặp đôi đến thiết kế nhỏ gọn, miếng dán đau bụng kinh thảo dược Obaria thể hiện định hướng kết hợp cảm hứng chăm sóc truyền thống với nhu cầu của phụ nữ hiện đại.