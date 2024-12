6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cơ giới, xe máy

Bộ Công an vừa ban hành Quyết định số 9093/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy.

Công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Quyết định này công bố kèm theo 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, cụ thể như sau:

1. Thủ tục Cấp mới chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

- Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe nhập khẩu thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

- Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện bằng dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

2. Thủ tục Cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe) thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

Cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe (đăng ký sang tên xe) bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

3. Thủ tục Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

Đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

4. Thủ tục Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

5. Thủ tục Đăng ký xe tạm thời thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

- Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Đăng ký xe tạm thời thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

6. Thủ tục Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, gồm:

- Thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công toàn trình.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe thực hiện bằng dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Quyết định này thay thế Quyết định 6640/QĐ-BCA ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Quyết định 5287/QĐ-BCA ngày 18/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.