6 người leo núi tử vong khi ở sát đỉnh Phú Sĩ

Sáu người cố gắng leo núi Phú Sĩ đã tử vong trong năm 2024, tất cả họ đều là người Nhật Bản. 5/6 nạn nhân được xác định gặp vấn đề chênh lệch độ và sốc nhiệt do thời tiết lạnh.

Leo núi Phú Sĩ nằm trong danh sách mong muốn của nhiều người khi đến Nhật Bản. Ảnh: Huy Huynh/ Pexels.

Nhật Bản cảnh báo số người tử vong trên núi Phú Sĩ tăng lên trong mùa leo núi năm nay. Thiếu kinh nghiệm, thời tiết xấu và say độ cao là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, theo SCMP.

Các viên chức cho biết có 6 người tử vong khi leo núi Phú Sĩ trong năm nay, tất cả là công dân Nhật Bản, độ tuổi từ 50 đến 70. Trong đó, một người được xác định thiệt mạng do ngã; 5 người còn lại gặp chứng say độ cao, tình hình tồi tệ hơn do thời tiết xấu gần đỉnh núi cao 3.776 mét.

Aya Ichikawa, một viên chức của phòng du lịch thành phố Fuji, đơn vị được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động đi bộ đường dài ở phía Shizuoka của ngọn núi, cho biết: "6 người đàn ông tử vong khi ở rất gần đỉnh núi. Nhiều khả năng là họ bị ảnh hưởng bởi độ cao và cái lạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng ngăn chặn leo núi 'tốc hành' và khuyến khích mọi người nghỉ ngơi tại các túp lều trên núi để thích nghi".

Một nhân viên kiểm tra thanh toán phí đi bộ đường dài tại đường mòn Yoshida của núi Phú Sĩ, Nhật Bản ở tỉnh Yamanashi vào ngày 1/7. Ảnh: Xinhua/Zhang Xiaoyu.

Paul Christie, người sáng lập công ty lữ hành Walk Japan, nhận định: "Nhiều người leo núi Phú Sĩ hàng năm đều tương đối thiếu kinh nghiệm và bạn phải nhớ rằng ngay cả những người leo núi có kinh nghiệm cũng có thể rất dễ gặp rắc rối khi điều kiện thời tiết xấu đi".

Christie được chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm đại sứ thúc đẩy ngành du lịch của quốc gia này. Anh nói thêm: "Nhiều người đánh giá thấp Phú Sĩ, quá đề cao khả năng của mình, dẫn đến những điều tồi tệ".

Mùa leo núi Phú Sĩ bằng đường mòn Yoshida nổi tiếng bắt đầu từ ngày 1/7. Từ ngày 10/7, phía núi thuộc tỉnh Shizuoka, nơi có các tuyến đường Fujinomiya, Subashiri và Gotenba cũng chứng kiến đông đảo du khách.

Theo thống kê, mùa hè năm 2023, tổng cộng có 221.000 người leo núi, trong đó có khoảng 140.000 người đi theo đường mòn Yoshida.

Năm nay, 2 người trekking tử vong ở phía Yamanashi và 4 người ở phía Shizuoka, cảnh sát địa phương cho biết. 6 người tử vong năm nay đã vượt qua số lượng 4 người tử vong vì leo núi vào năm 2023.