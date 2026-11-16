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Thể thao

6 cầu thủ bị đuổi khi lao vào hỗn chiến ở Mỹ

  • Thứ hai, 16/11/2026 06:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hôm 15/11, trận giao hữu giữa New York Red Bulls và Club America bất ngờ biến thành màn hỗn chiến khi cầu thủ hai đội lao vào đấm đá nhau.

Vụ ẩu đả ở trận giao hữu.

Sân Sports Illustrated ở bang New Jersey chứng kiến những phút cuối trận đấu diễn ra trong bầu không khí hỗn loạn khi căng thẳng giữa hai đội vượt khỏi tầm kiểm soát. Một tình huống phạm lỗi gần đường biên được cho là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc ẩu đả.

Trong lúc tranh cãi, nhiều cầu thủ không giữ được bình tĩnh và lao vào xô xát. Đáng chú ý, Andy Rojas đấm thẳng vào mặt Dagoberto Espinoza bên phía Club America. Một cầu thủ khác bị đẩy ngã xuống sân, trong khi một người tiếp tục đuổi theo đối phương vòng ra phía sau khung thành.

Các thành viên ban huấn luyện cùng một số cầu thủ dự bị phải lao vào can thiệp nhằm ngăn tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Trên khán đài, nhiều cổ động viên tỏ ra tức giận, liên tục ném cốc và chai lọ xuống khu vực sân đấu.

Sau một khoảng thời gian hỗn loạn, cầu thủ hai đội cuối cùng cũng được can ngăn và rời khỏi khu vực xô xát. Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc là 6 người phải nhận thẻ đỏ.

New York Red Bulls có 3 cầu thủ bị truất quyền thi đấu gồm Nehuen Benedetti, Ronald Donkor và Andy Rojas. Phía Club America cũng mất Emilio Lara, Ramon Juarez và Dagoberto Espinoza. Mỗi đội đều phải kết thúc trận đấu với chỉ 8 cầu thủ trên sân.

New York Red Bulls giành chiến thắng chung cuộc 1-0. Người ghi bàn duy nhất là Benedetti, cầu thủ sau đó cũng bị đuổi khỏi sân vì tham gia vụ ẩu đả.

Sau trận đấu, HLV Michael Bradley của New York Red Bulls không quá bất ngờ trước những hình ảnh hỗn loạn. Nhà cầm quân này cho rằng cảm xúc và tính cạnh tranh luôn hiện diện trong bóng đá, bất kể đó là trận đấu chính thức hay giao hữu.

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Minh Nghi

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