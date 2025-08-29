5 trải nghiệm không nên bỏ lỡ tại Bà Nà dịp Quốc khánh 2/9

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Sun World Ba Na Hills chào đón du khách Việt với hàng loạt trải nghiệm độc đáo và ưu đãi hấp dẫn.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Sun World Ba Na Hills được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa từ chân núi lên đến đỉnh, đón chào du khách đến với trải nghiệm ấn tượng và lưu lại kỷ niệm khó quên.

Hòa mình vào không khí lễ hội ngập tràn cờ hoa

Ngay từ giữa tháng 8, du khách có thể bắt đầu check-in tại những góc ngợp cờ hoa. Những quầy hàng lưu niệm và quầy ẩm thực cũng được trang trí ấn tượng với chủ đề “Tự do”. Cầu Vàng dịp này được tô điểm bằng hàng trăm lá quốc kỳ, biến nơi đây thành phông nền lý tưởng để bạn lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Du khách sẽ có cơ hội hòa mình vào không khí cờ hoa trên đỉnh Bà Nà.

Đến với Bà Nà dịp này, bạn không chỉ được chiêm ngưỡng không gian châu Âu thu nhỏ, công trình siêu thực như thác Thần Mặt Trời, quảng trường Nhật Thực hay lâu đài Mặt Trăng… mà còn được đắm mình trong không khí lễ hội sôi động của chiến dịch “Beloved Vietnam - Tổ quốc ta cờ hoa rạng rỡ”. Những giai điệu hào hùng của âm nhạc cách mạng Việt Nam sẽ vang lên khắp khu du lịch, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi du khách.

Cầu Vàng được “nhuộm đỏ” với cờ hoa rực rỡ.

Thưởng thức show cabaret "After Glow"

Một trong những trải nghiệm không thể bỏ qua tại Bà Nà mùa hè này là show diễn "After Glow". Được lấy cảm hứng từ hoàng hậu Pháp Marie Antoinette, show cabaret đương đại này mang đến trải nghiệm đầy mê hoặc và táo bạo. Show diễn nhận được phản hồi tích cực từ khán giả từ khi ra mắt vào đầu tháng 6/2025.

Show “After Glow” huyền bí.

Trước khi bước vào thế giới huyền bí của “After Glow”, du khách có hành trình trải nghiệm độc đáo: Khám phá nghệ thuật cabaret, tìm hiểu quá trình sáng tạo phía sau hậu trường, thậm chí có thể chọn cho mình chiếc mặt nạ để đeo trong suốt buổi biểu diễn. Điều thú vị khác là du khách có thể lựa chọn combo vé show kèm ẩm thực với giá từ 100.000 đồng để vừa xem show, vừa thưởng thức món ăn mang phong cách hoàng gia tại Beer Plaza. Hiện show có 2 khung giờ diễn mỗi ngày (trừ thứ ba), vào 13h30-14h và 19h-19h30 tại Beer Plaza. Đặc biệt, du khách mua combo Ba Na By Night có thể thưởng thức show miễn phí ở khung giờ 19h.

Trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 với hành trình mới

Dịp 2/9, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm tuyến cáp treo số 8 mới đi vào vận hành, để tận hưởng hành trình khám phá Bà Nà hoàn toàn mới so với lộ trình truyền thống trước đó. Tuyến cáp treo này đưa du khách từ nhà ga Hội An 2 đến thẳng Vương quốc Mặt Trăng. Nhà ga Hội An 2 được thiết kế như “sân khấu văn hóa” sống động, lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa lân truyền thống của Việt Nam. Với 153 cabin và công suất 3.000 khách/giờ, tuyến cáp không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn mở ra góc nhìn ngoạn mục đến khung cảnh núi rừng hùng vĩ của Bà Nà.

Nhà ga Moon Kingdom được lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam.

Điểm đến của tuyến cáp là nhà ga Moon Kingdom - công trình kiến trúc độc đáo lấy cảm hứng từ chiếc nón lá Việt Nam. Tuyến cáp treo số 8 giúp du khách dễ dàng khám phá các điểm đến hấp dẫn khác như lâu đài Mặt Trăng, quảng trường Nhật Thực, tàu hỏa leo núi và thuận tiện hơn để tiếp cận làng Pháp, cầu Vàng, vườn hoa Le Jardin D’Amour hay chùa Linh Ứng.

Thưởng thức thiên đường ẩm thực phong phú

Sun World Ba Na Hills không chỉ là nơi vui chơi, giải trí mà còn là thiên đường ẩm thực với nhiều lựa chọn từ Á đến Âu. Bạn có thể chọn nhà hàng buffet như Beer Plaza, Arapang, Taiga, hay Little Tokyo để thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn với hơn 90 món ăn chuẩn vị. Giá vé buffet tại các nhà hàng này là 380.000 đồng/người.

Thế giới ẩm thực phong phú tại Sun World Ba Na Hills.

Nếu muốn trải nghiệm không gian riêng tư hơn, nhà hàng gọi món (A La Carte) như Brasserie với ẩm thực Italy, Bulgogi với món Hàn Quốc, hay nhà hàng chay Ngọc Chi được Michelin vinh danh, sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Đừng quên ghé qua khu ẩm thực Rosa để thưởng thức món ăn nhanh tiện lợi tại Rosa Fried Chicken hay nhâm nhi ly cà phê trứng, cà phê muối tại Rosa Sky Coffee với tầm nhìn ra toàn cảnh đỉnh núi và biển mây.

Dịp Quốc khánh, Sun World Ba Na Hills triển khai chương trình ưu đãi giảm hơn 40% cho du khách nội địa từ ngày 30/8 đến 30/9. Cụ thể, giá vé cáp treo dành cho người lớn còn 550.000 đồng (giá gốc 950.000 đồng) và vé cho trẻ em/người cao tuổi còn 350.000 đồng (giá gốc 750.000 đồng).

Bên cạnh đó, combo vé cáp treo kèm buffet trưa cũng có giá hấp dẫn. Người lớn chỉ trả 880.000 đồng/combo, trong khi trẻ em và người cao tuổi là 550.000 đồng/combo. Đây là cơ hội để các gia đình có thể cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ ý nghĩa với chi phí tiết kiệm hơn.