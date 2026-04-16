5 tọa độ vui chơi ‘đỉnh’ ở miền Bắc trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4

Khi chi phí vé máy bay tăng, chạy xe đến những điểm du lịch gần thủ đô Hà Nội là lựa chọn hợp lý tại miền Bắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4.

Sa Pa, Cát Bà, Hạ Long, Hà Nam và Thanh Hóa dự kiến hút khách với loạt sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Giải nhiệt với công viên nước ở Hà Nam

Với những ai tìm kiếm chuyến đi giải nhiệt gần Hà Nội, Hà Nam chính là “chân ái”. Chỉ cách Hà Nội chưa đầy một giờ di chuyển, Hà Nam trở thành “tọa độ” thu hút bậc nhất trong tháng 4 khi công viên nước Sun World Ha Nam mở cửa trở lại. Sở hữu quy mô ấn tượng, hệ thống trò chơi tại đây mang đến phút giây thư giãn cho mọi lứa tuổi. Du khách ưa mạo hiểm có thể thử thách với “Song làn siêu tốc” - hệ thống ống trượt đôi đầu tiên tại Đông Nam Á. Trong khi đó, không gian lý tưởng để cả gia đình cùng “giải nhiệt” là “Vịnh thần sóng” rộng hơn 4.600 m2 hay thả mình trên dòng sông lười dài 500 m. Riêng các bạn nhỏ có thể sẽ mê tít phân khu “Đánh cáo bắt vịt” với hệ thống đường và ốc trượt tí hon được thiết kế riêng, đảm bảo sự an toàn.

Công viên nước Sun World Ha Nam sẽ trở lại chào đón du khách dịp Giỗ Tổ.

Khi hoàng hôn buông xuống, tại Quảng trường Thời Đại, du khách sẽ được chiêm ngưỡng show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam và biểu tượng Trống Đọi Tam khổng lồ lung linh sắc màu. Bạn có thể ghé qua những điểm đến văn hóa, tâm linh hay làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hà Nam để tâm hồn được thư giãn, tĩnh lặng sau những giờ phút vui chơi “xả láng”. Sự kết hợp giữa tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại cùng quần thể hệ thống di sản, văn hóa, tâm linh đặc sắc đưa Hà Nam trở thành điểm đến lý tưởng lân cận thủ đô.

Check-in lễ hội hoa hồng ở Sapa

Nhân dịp kỷ niệm 10 năm vận hành cáp treo Fansipan, Sa Pa tiếp tục là điểm đến hàng đầu với lễ hội hoa hồng 2026 mang chủ đề “Bản giao hưởng hoa hồng”, diễn ra quy mô lớn từ 25/4 đến 3/5. Du khách sẽ được dạo bước giữa thung lũng hoa rộng gần 50.000 m2, quy tụ hơn 2.000 gốc hồng leo Sa Pa cùng gần 6.000 gốc hồng ngoại quý hiếm đến từ Anh, Pháp, Đức hay Nhật Bản.

Từ vẻ đẹp hoài cổ của hồng leo Sa Pa đến dải màu lộng lẫy của các giống hồng ngoại quý như Molineux, Blue Sky hay Kate, tất cả hòa quyện tạo nên lễ hội hoa hồng 2026 lãng mạn. Bên cạnh đó, du khách có thể hòa mình vào show thực cảnh “Hành trình của hoa”, kể câu chuyện về sự nảy mầm và nở rộ của loài hoa tình yêu qua âm nhạc dân gian đương đại và những vũ điệu uyển chuyển. Đặc biệt, trong hai buổi chiều 25-26/4, không khí phố núi sẽ bùng nổ với đoàn diễu hành xe hoa Carnival rực rỡ, náo nức diễu hành từ Sân Quần đến ngã ba Xuân Viên với sự góp mặt của hàng trăm nghệ nhân bản địa.

Trải nghiệm văn hóa Tây Bắc đặc trưng tại Bản Mây.

Bên cạnh thiên đường hoa hồng, du khách có thể ghé thăm Bản Mây - “bảo tàng sống” để trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của 9 dân tộc thiểu số Tây Bắc. Tại đây, du khách tận hưởng không khí lễ hội với các show diễn nghệ thuật như “Đỉnh thiêng du ký” hay “Tây Bắc mùa hoa nở”. Dịp lễ này, hành trình chinh phục Fansipan còn mang đến trải nghiệm thị giác ấn tượng khi đi dạo trên con đường hoa đỗ quyên dài 60 m ở độ cao trên 3.000 m. Điểm chạm cuối cùng và thiêng liêng chính là nghi thức Thượng cờ trên đỉnh cao 3.143 m diễn ra vào sáng 30/4, nơi lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay đúng vào dịp kỷ niệm non sông thống nhất.

Ghé Hạ Long ngắm pháo hoa hàng đêm

Kể từ 25/4, show pháo hoa nghệ thuật tầm cao sẽ là điểm nhấn thăng hoa cảm xúc cho mỗi du khách khi đến với Bãi Cháy. Hàng nghìn quả pháo sẽ được “khai hỏa” với hơn 50 hiệu ứng đa dạng. Hình ảnh ngọn hải đăng bờ vịnh rực sáng bên những chùm pháo rực rỡ mỗi ngày hứa hẹn khiến cả khu vực Sun Elite City như biến thành sân khấu ánh sáng ngoạn mục giữa thiên nhiên di sản.

Màn trình diễn 3D mapping kỳ ảo cùng pháo hoa rực rỡ tại VUI-Fest Ha Long.

Dịp lễ, du khách còn có thể trải nghiệm tổ hợp giải trí đêm VUI-Fest Ha Long tại khu vực Sun Elite City, Bãi Cháy. Đây là tổ hợp giải trí đêm phát triển theo mô hình “thương cảng phồn vinh”, lấy cảm hứng từ lịch sử giao thương nhộn nhịp của vùng đất di sản. Khác với mô hình chợ đêm truyền thống, VUI-Fest vận hành như không gian lễ hội tương tác xuyên suốt, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem được xóa nhòa.

Tâm điểm của kỳ nghỉ sẽ đổ dồn về Carnaval Hạ Long 2026 khai mạc tối 30/4 tại Quảng trường 30/10 với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới". Năm nay, không gian tổ chức được mở rộng sang cả khu vực Bãi Cháy và Hòn Gai, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả cùng hàng nghìn nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia diễu hành.

Trải nghiệm chợ xanh sáng tạo Vui-Fest bên vịnh kỳ quan ở Cát Bà

Cách Hà Nội khoảng 2,5 đến 3 tiếng di chuyển, Cát Bà nổi lên là “ngôi sao biển” mới của miền Bắc dịp 30/4-1/5. Điểm nhấn nổi bật nơi đây là bãi tắm nằm tại Thành phố Vịnh trung tâm Xanh Island. Đặt chân đến đây, du khách sẽ ngỡ ngàng trước khung cảnh bãi biển thoải, nước trong, ít sóng, bãi cát mịn với hàng nghìn cây dừa cao đến 30-40 m. Đây là hình ảnh hiếm thấy ở các bãi biển miền Bắc, tạo nên khung cảnh chẳng khác nào bãi biển nhiệt đới trứ danh.

VUI-Fest Cát Bà sẽ tạo ra không gian nghệ thuật đa sắc.

Đặc biệt, Cát Bà sẽ đón chào chợ xanh sáng tạo VUI-Fest khai trương vào ngày 25/4, hoạt động từ 9h30 đến 24h hàng ngày. Du khách không cần đến tận nước Đức xa xôi để có thể thưởng thức vị bia thủ công trứ danh bởi ngay tại VUI-Fest Cát Bà, nhà hàng Sun Bavaria Cat Ba sẽ mang đến trải nghiệm này với dòng bia Sun KraftBeer được Sun Group sản xuất bằng dây chuyền hiện đại từ thương hiệu Braukon.

Không gian chợ hứa hẹn sôi động với chuỗi hoạt náo lấy cảm hứng từ truyền thuyết giả tưởng về huyền thoại Saint’s Island. Những vũ công trong tạo hình “sứ giả” các vùng đất với những bộ cánh lấp lánh hòa cùng nhịp điệu của DJ, múa lửa và ban nhạc sống sẽ tạo nên bữa tiệc nghệ thuật đa sắc.

Điểm hẹn mới của du khách dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 tại Cát Bà.

Đề cao giá trị bền vững, VUI-Fest còn mang đến không gian tương tác ý nghĩa như “Góc sáng tạo” đổi vỏ nhựa lấy workshop làm đồ tái chế, hay “Góc tử tế” đổi sách cũ lấy cây xanh, biến nơi đây thành “trạm dừng” tươi mới và giàu cảm hứng ở miền Bắc mùa hè này.

Sầm Sơn bùng nổ với lễ hội biển và siêu công viên nước

Chỉ cách Hà Nội hơn 3 tiếng chạy xe cao tốc, Sầm Sơn đang tăng tốc hút khách với sự kiện mở màn sôi động là lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026, dự kiến khai mạc vào tối 25/4 tại Quảng trường biển Sầm Sơn. Chưa hết, trải nghiệm vui chơi tại thành phố biển cũng sẽ tiếp tục được nối dài với tổ hợp Sun World Sam Son - quần thể công viên vui chơi giải trí ngoài trời có quy mô đầu tư và diện tích lớn hàng đầu miền Bắc do Sun Group đầu tư xây dựng.

Thiên đường giải trí nước đẳng cấp tại Sun World Sam Son.

Với diện tích 33,5 ha, Sun World Sam Son được lấy cảm hứng từ những câu chuyện huyền thoại của các dân tộc Việt Nam như truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, sử thi “Đẻ đất, đẻ nước” của người Mường phía tây Thanh Hóa, thể hiện qua từng thiết kế cảnh quan và tên gọi các trò chơi. Dù chưa chính thức bước vào cao điểm hè, sức nóng tại Sun World Sam Son đã bắt đầu lan tỏa với “đại tiệc nước” hấp dẫn. Theo đó, từ 12/4 đến hết 24/4, du khách có cơ hội trải nghiệm thiên đường giải trí nước đẳng cấp với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ 100.000 đồng/người.

Đây được xem là cơ hội “vàng” để các gia đình và giới trẻ tận hưởng cảm giác phấn khích trên 12 tổ hợp trò chơi mạo hiểm trải rộng trên 3 phân khu, mang đậm cảm hứng thiết kế từ truyền thuyết hào hùng. Hòa mình vào làn nước mát lạnh của dòng Sông Đơ Huyền Thoại và lưu lại khoảnh khắc ấn tượng trong không gian check-in độc đáo biến nơi đây thành tâm điểm vui chơi giải trí bùng nổ bậc nhất khu vực.