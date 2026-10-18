5 siêu anh hùng khiến đồng đội... 'phát khùng'

Dù tài năng và luôn hết mình vì công lý, những cái tên đình đám như Spider-Man, Cyclops hay Deadpool lại thường xuyên khiến các đồng đội trong vũ trụ Marvel phải "ngán ngẩm".

Thế giới siêu anh hùng Marvel sở hữu nhiều cá nhân kiệt xuất được công chúng tôn vinh. Tuy nhiên, không phải ai gánh vác sứ mệnh cứu thế giới cũng hoàn hảo và nhận được sự yêu mến trọn vẹn từ đồng nghiệp.

Dưới đây là 5 nhân vật xuất sắc trong cuộc chiến chống lại cái ác nhưng lại khiến các đồng đội "đau đầu" mỗi khi làm việc chung, theo Comicbook.

Spider-Man (Peter Parker)

Lo lắng thái quá, Người Nhện liên tục pha trò để giải tỏa căng thẳng. Nhưng việc anh "nói nhiều" khiến đồng đội không thoải mái. Ảnh: Marvel Comics.

Là siêu anh hùng gần gũi và được khán giả yêu thích bậc nhất, Spider-Man trên thực tế lại khiến không ít đồng nghiệp cảm thấy phiền phức.

Peter Parker vốn là người luôn sống trong cảm giác lo âu. Để giải tỏa áp lực, anh có thói quen nói liên tục và tung ra những lời đùa giỡn ngay cả trong những thời khắc sinh tử nguy hiểm nhất. Ban đầu, thói quen này có thể giải tỏa căng thẳng, nhưng về lâu dài nó lại gây ra không ít phiền toái cho những người xung quanh.

Ngoài ra, dù từng đối đầu với đủ mọi thực thể quyền năng trong vũ trụ, Spider-Man vẫn giữ tâm lý của một "fan cuồng" mỗi khi gặp các tượng đài như Captain America. Đa số đồng đội vừa nể phục tài năng của anh, vừa phải chịu đựng sự ồn ào mỗi khi sát cánh.

Deadpool (Wade Wilson)

Tính cách quái dị là điểm khó ưa của Deadpool. Ảnh: Marvel Comics.

Khác với Spider-Man, sự khó chịu của Deadpool xuất phát từ tính cách quái dị và tinh thần thiếu ổn định. Để giữ lại mạng sống trước căn bệnh ung thư, Wade Wilson đã chấp nhận tham gia thử nghiệm khiến cơ thể anh trở nên bất tử nhưng tâm trí lại hoàn toàn rối loạn.

Sau nhiều năm làm lính đánh thuê, Deadpool quyết định chuyển sang phe chính nghĩa. Tuy nhiên, những trò đùa thô ráp, nhảm nhí của anh là "cơn ác mộng" với bất kỳ ai làm việc cùng. Hầu hết siêu anh hùng đều tìm cách né tránh Deadpool, dù trong thâm tâm họ hiểu rằng bản chất của anh không xấu và bộ não tổn thương là nguyên nhân khiến anh không thể kiểm soát hành vi của mình.

Punisher (Frank Castle)

Hầu hết anh hùng trong danh sách này đều được đồng nghiệp kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng Punisher thì thậm chí còn không có được điều đó. Ảnh: Marvel Comics.

Nếu Deadpool khiến đồng đội phiền lòng vì sự nhảm nhí, thì Punisher (Frank Castle) lại bị giới siêu anh hùng xa lánh vì sự tàn nhẫn và nguyên tắc cực đoan.

Sau bi kịch gia đình bị sát hại, cựu binh Frank Castle lao vào cuộc chiến chống lại tội phạm bằng phương pháp riêng: tiêu diệt tận gốc và không từ thủ đoạn, kể cả tra tấn. Trong mắt Frank, các siêu anh hùng khác chỉ là những "đứa trẻ ngây thơ" không dám thẳng tay trừng trị cái ác.

Mặc dù Punisher từng nhiều lần phối hợp cùng các nhóm anh hùng để ngăn chặn những thảm họa lớn, các cuộc hợp tác này luôn kết thúc trong căng thẳng. Rất nhiều siêu anh hùng, bao gồm cả Spider-Man, dù công nhận năng lực của Frank nhưng đều coi anh là mối đe dọa.

Cyclops (Scott Summers)

Ai cũng kính trọng Cyclops nhưng sự cứng nhắc của anh khiến đôi khi đồng đội không thấy thoải mái. Ảnh: Marvel Comics.

Scott Summers là thủ lĩnh vĩ đại của nhóm X-Men, người đã chèo lái chủng tộc đột biến vượt qua nhiều biến cố sinh tử. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo xuất sắc của anh lại đi kèm với một phong cách làm việc vô cùng cứng nhắc.

Với Cyclops, nhiệm vụ là ưu tiên hàng đầu, còn cảm xúc của cá nhân hay đồng đội chỉ là thứ yếu. Sự nghiêm túc quá mức cùng tính cách thiếu linh hoạt khiến anh trở thành "kẻ nhàm chán" hay "thanh niên nghiêm túc". Wolverine cùng nhiều thành viên X-Men từng không ít lần va chạm với Cyclops vì cách anh điều hành công việc như một cỗ máy quân sự.

Emma Frost

Sự thẳng thắn, sắc sảo đôi khi là điểm khiến Emma Frost gây khó chịu. Ảnh: Marvel Comics.

Từng là White Queen của hội Hellfire trước khi gia nhập X-Men, Emma Frost là một trong những nhân vật phức tạp và gây tranh cãi nhất.

Dù sở hữu năng lực ngoại cảm hùng mạnh cùng tinh thần trách nhiệm, Emma lại có tính cách kiêu ngạo, không ngại buông những lời mỉa mai cay nghiệt. Emma trở thành một trong những người lãnh đạo của chủng tộc đột biến sau sự kiện House of M, nơi phong cách thực dụng của cô đã giúp cô khác biệt so với các nhà lãnh đạo trước đó và giúp duy trì sự tồn tại của chủng tộc.

Emma không phải là kiểu người thích đùa giỡn; nếu cô ấy không thích bạn hoặc những gì bạn đang làm, cô ấy sẽ cho bạn biết. Ngay cả những người thích Emma cũng thừa nhận họ phải bỏ qua rất nhiều khuyết điểm để hợp tác cùng cô.