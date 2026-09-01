5 không gian đọc sách cả ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ở TP.HCM

Không gian được chia thành nhiều tầng, trong đó các tầng phía trên yên tĩnh hơn và phù hợp để đọc sách hoặc làm việc cá nhân. Từ những chiếc đồng hồ lớn, mô hình cú Hedwig, đũa phép đến các món nước mang tên tác phẩm văn học, Bibli xây dựng trải nghiệm khá nhất quán cho những người muốn tạm rời khỏi nhịp sống náo nhiệt và dành vài giờ cho sách.