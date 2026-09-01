5 không gian đọc sách cả ngày dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 ở TP.HCM

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Nằm trong trụ sở mới của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, Book Garden 21 phù hợp với những người muốn tìm một nơi thoáng đãng để đọc sách trong ngày nghỉ. Không gian mở với nhiều cây xanh, các khu vực ngồi dưới bóng mát và xe sách tạo cảm giác khác biệt với một thư viện hay quán cà phê thông thường.
Độc giả có thể quét mã QR để chọn sách, thuê với giá 10.000 đồng trong 2 giờ, tương đương 5.000 đồng mỗi giờ. Khoảng 200 đầu sách thuộc nhiều thể loại, từ truyện tranh đến văn học, văn hóa và kỹ năng sống, được cập nhật liên tục. Không gian mở cửa từ 6h30 đến 22h, bên cạnh còn có các thương hiệu cà phê, trà sữa để khách có thể ngồi lâu và đọc sách giữa khu vườn.
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Nếu muốn tránh sự ồn ào của các quán cà phê đông đúc trong dịp lễ, Bibli Library Coffee là lựa chọn dành cho những người thực sự muốn ngồi xuống và đọc. Quán trên đường Hồ Hảo Hớn gây chú ý với quy định giữ im lặng, cùng không gian gỗ trầm, ánh đèn vàng và những kệ sách cao gợi liên tưởng đến một thư viện trong thế giới Harry Potter.
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Không gian được chia thành nhiều tầng, trong đó các tầng phía trên yên tĩnh hơn và phù hợp để đọc sách hoặc làm việc cá nhân. Từ những chiếc đồng hồ lớn, mô hình cú Hedwig, đũa phép đến các món nước mang tên tác phẩm văn học, Bibli xây dựng trải nghiệm khá nhất quán cho những người muốn tạm rời khỏi nhịp sống náo nhiệt và dành vài giờ cho sách.
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Ẩn trong chung cư cũ trên đường Nguyễn Văn Tráng, Pages of Passion là lựa chọn cho những độc giả thích đọc sách ngoại văn. Không gian ban đầu chỉ là tiệm sách ngoại văn, sau đó mở rộng thêm khu cà phê, tạo thành một nơi có thể vừa chọn sách, vừa ngồi đọc và thư giãn trong nhiều giờ.
Các kệ sách tiếng Anh với nhiều thể loại như văn học, tiểu sử, kinh doanh, kinh tế và triết học. Khu cà phê không quá rộng nhưng yên tĩnh, có khoảng 14 bàn và phục vụ specialty coffee, matcha cùng nhiều loại trà. Với vị trí nằm trong chung cư, tách khỏi sự ồn ào bên ngoài, Pages of Passion mang cảm giác như một điểm dừng chân bí mật cho những ai muốn dành ngày nghỉ để đọc một cuốn sách ngoại văn.
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Things Livingroom mang đến trải nghiệm khác với một quán cà phê sách thông thường khi không gian này giống phòng khách của một căn hộ cũ hơn là một quán được bài trí theo công thức. Tủ sách lớn đặt ở vị trí trung tâm, bên trong có sách văn học, thiết kế, triết học, sáng tạo và nhiếp ảnh, một phần được chủ quán sưu tầm, một phần do khách quen gửi tặng.
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Không gian này còn từng xuất hiện trong Bố già, Song Lang, Thỏ Ơi và nhiều tác phẩm điện ảnh khác. Trần thấp, gạch bông, cửa sổ gỗ cùng ánh sáng dịu tạo nên cảm giác hoài niệm, phù hợp để ngồi đọc sách hoặc nghỉ ngơi trong ngày dài. Từ ban công, khách còn có thể nhìn thấy Bitexco phía xa, tạo nên một lát cắt thú vị giữa TP.HCM hiện đại và những căn chung cư cũ.
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The Godfather Cafe Book Studio là điểm mới trong danh sách, được Đông A phát triển tại địa chỉ 211-213 Võ Văn Tần. Không gian hướng đến một điểm gặp gỡ dành cho người yêu sách, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết kinh điển Bố già (The Godfather) của Mario Puzo.
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Điểm nhấn của nơi này là không gian được trang trí bằng khoảng 2.000 cuốn Bố già. Khu vực được định hướng là nơi gặp gỡ và kết nối, trong khi lầu 2 vẫn bán sách để khách có thể chọn mua, mang xuống dưới ngồi đọc cùng cà phê. Đây có thể là điểm hẹn mới trong dịp nghỉ lễ.
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