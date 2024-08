5 đồng hồ Patek Philippe đắt nhất thế giới

3. Patek Philippe Ref. 6301A ( 17,3 triệu USD ): Tại Only Watch 2024, chiếc đồng hồ được bán với mức giá kỷ lục 17,3 triệu USD cho nhà sưu tập đồng hồ Zach Lu (New York, Mỹ). Đây là mẫu đồng hồ độc bản, dành riêng cho sự kiện đấu giá được tổ chức 2 năm/lần này. Một lần nữa, thép không gỉ được sử dụng cho thiết kế bản giới hạn của Patek Philippe, một chất liệu nhẹ hơn đáng kể và tạo cảm giác thoải mái hơn so với kim loại quý. Đồ họa: GQ.