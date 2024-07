42 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước xảy ra 42 sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. Ảnh minh họa: Tư liệu.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa thông báo, tính từ ngày 15/5- 14/6, cả nước xảy ra 1.894 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm 849 người chết, 1.373 người bị thương.

So với tháng cùng kỳ năm 2023, tăng 140 vụ (7,98%), giảm 92 người chết, tăng số người bị thương (16,45%). Trong đó, TNGT chủ yếu xảy ra ở đường bộ (1.877/1.894 vụ), sau đó đến tai nạn đường sắt (12 vụ), đường thủy (5 vụ).

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 12.321 vụ TNGT, làm 5.255 người chết, 9.599 người bị thương. So với cùng kỳ, tăng 1.842 vụ (17,58%), giảm 702 người chết, tăng 2.707 người bị thương. Trong đó, có 12.225 vụ TNGT ở đường bộ; 66 vụ TNGT đường sắt; 22 vụ TNGT đường thủy và 3 vụ TNGT xảy ra ở lĩnh vực hàng hải.

Riêng đối với lĩnh vực hàng không, chỉ trong tháng 6, Cục Hàng không Việt Nam đã nhận được 25 báo cáo an toàn bắt buộc (Mandatory Occurrence Report – MOR), trong đó xảy ra 10 sự cố mức D, tăng 4 sự cố so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó 9 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 1 sự cố do nhân viên mặt đất.

Lũy kế, trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Hàng không Việt Nam nhận được 101 báo cáo an toàn bắt buộc, trong đó xảy ra 42 sự cố mức D; so với cùng kỳ năm 2023 tăng 3 sự cố mức D (7,7%).

Trong đó, 26 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật, 2 sự cố do chim va đập tàu bay, 13 sự cố do con người (1 sự cố do tổ lái và yếu tố thời tiết, 7 sự cố do tổ lái, 3 sự cố do nhân viên kỹ thuật, 2 sự cố do nhân viên mặt đất), 1 sự cố do tàu bay bay vào khu vực nhiễu động gây ra bởi tàu bay khác.

Theo quy định, phân loại tai nạn, sự cố, vụ việc an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay gồm 5 mức: Tai nạn (mức A), sự cố nghiêm trọng (mức B), sự cố uy hiếp an toàn cao (mức C), sự cố nguy cơ uy hiếp an toàn (mức D), vụ việc (mức E).