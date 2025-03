40% người Anh không đọc sách trong năm qua

Trang The Guardian dẫn kết quả cuộc thăm dò mới của YouGov cho thấy 40% người Anh không đọc hoặc nghe sách trong năm qua.

Ảnh minh hoạ: BookTrust.

Vào cuối tháng 1, YouGov đã hỏi ý kiến 2.121 người Anh trưởng thành về thói quen đọc sách của họ trong năm 2023.

Kết quả khảo sát cung cấp một bức tranh đa dạng về thói quen đọc sách theo tuổi, giới tính, tầng lớp và quan điểm chính trị tại Anh.

Theo đó, người Anh trưởng thành trung bình đã đọc hoặc nghe ba cuốn sách trong năm 2023.

Phụ nữ là những người đọc nhiều hơn nam giới, với 66% phụ nữ đọc ít nhất một cuốn sách trong năm 2023, cao hơn con số 53% ở nam giới.

Về lập trường chính trị, 72% cử tri từng ủng hộ Anh ở lại EU cho biết họ đã đọc một cuốn sách trong 12 tháng qua, thì con số này chỉ là 54% ở nhóm cử tri ủng hộ Anh rời EU.

Những cử tri của Đảng Lao động cũng đọc nhiều sách hơn trong năm qua (70%) khi so sánh với những cử tri của Đảng Dân chủ Tự do (64%), Đảng Bảo thủ (63%) và Đảng Cải cách (51%).

Một sự phân chia giai cấp cũng xuất hiện, khi 66% số người được hỏi trong các hộ gia đình trung lưu nói rằng họ đã đọc một cuốn sách gần đây so với chỉ 52% đến từ các hộ gia đình lao động.

Theo khảo sát, người Anh lớn tuổi có khả năng đọc nhiều sách hơn, với 65% người từ 65 tuổi trở lên cho biết họ đã đọc một cuốn sách trong năm ngoái, cao hơn so với 53% những người từ 18-24 tuổi.

Cuộc khảo sát cũng phát hiện ra rằng hầu hết người Anh (53%) không coi việc nghe sách nói là tương đương với việc đọc cùng một cuốn sách đó. Chỉ có 29% cho biết họ nghĩ rằng nghe sách cũng giống như đọc sách, còn 18% còn lại trả lời "Không biết".

Khi nói đến sách in, 52% số người được hỏi cho biết họ thích sách bìa mềm hơn sách bìa cứng (22%). Sách in vẫn là lựa chọn hàng đầu của độc giả, với 61% số người đọc sách trong năm ngoái cho biết họ chủ yếu đọc sách in. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hiện thích sách điện tử (24%) hoặc sách nói (14%).

Cuộc khảo sát cũng cho biết 83% số người được hỏi sở hữu ít nhất một cuốn sách in, trong khi một phần tư (24%) cho biết họ sở hữu hơn 100 cuốn. Gần một nửa (45%) những người sở hữu sách in cho biết họ không sắp xếp chúng, trong khi những người khác sắp xếp theo kích thước (19%), thể loại (17%), theo thứ tự bảng chữ cái tên tác giả (11%), màu sắc (4%) và theo thứ tự bảng chữ cái đối với tiêu đề (2%).

Thời điểm đọc sách phổ biến nhất là trước khi đi ngủ, vào những lúc rảnh rỗi trong ngày và khi đi nghỉ.

Những người được hỏi cũng có xu hướng thích tiểu thuyết, khi 55% thỉnh thoảng đọc sách có xu hướng này. Con số này cao hơn đáng kể so với 19% người chọn sách phi hư cấu. Dù vậy, vẫn có 23% cho biết họ chọn cả sách hư cấu và phi hư cấu.

Thêm vào đó, số lượng độc giả nữ của tiểu thuyết cũng rất vượt trội, khi 63% độc giả nữ cho biết họ đọc hầu hết hoặc toàn bộ là tiểu thuyết, thì con số này ở nam chỉ là 46%.