4 lý do Australia 'chưa từng hết hot' với du học sinh Việt

Nền giáo dục chất lượng với những trường đại học danh tiếng, cơ hội việc làm tốt, loạt học bổng dồi dào… là các lý do Australia được du học sinh Việt ưa chuộng.

Australia là quốc gia ổn định, dân chủ và đa dạng về văn hóa với lực lượng lao động có tay nghề cao và là một trong những nước có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nổi bật hơn, Australia còn sở hữu nền giáo dục tốt hàng đầu thế giới.

Top 10 quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới

Theo U.S. News Best Countries For Education Rankings, 2023, Australia thuộc top 8 các quốc gia có nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, xét trên các phương diện: Sự hoàn thiện của hệ thống giáo dục, nhu cầu học tập tại các trường đại học ở nước này và chất lượng giáo dục xuất sắc.

Bên cạnh đó, trong bảng xếp hạng QS Best Student Cities 2024 vừa được công bố, Australia sở hữu đến 7 thành phố thuộc top 100 thành phố tốt nhất thế giới dành cho du học sinh, gồm: Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Canberra, Perth, Gold Coast.

Australia với chất lượng giáo dục xếp hạng 8 thế giới là “chân ái” của nhiều sinh viên quốc tế.

Với vị trí cao trên các bảng xếp hạng chất lượng giáo dục hay cuộc sống, Australia là điểm đến thu hút nhiều du học sinh, trong đó có sinh viên Việt Nam.

38 trường đại học được xếp hạng cao

Hệ thống giáo dục tại Australia được đánh giá cao với 43 trường đại học, trong đó có 38 trường góp mặt ở bảng xếp hạng QS Rankings 2024. Theo bảng xếp hạng này, có 9 trường đại học Australia nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới, gồm: Đại học Melbourne (xếp thứ 14), Đại học New South Wales (xếp thứ 19), Đại học Sydney (xếp thứ 19), Đại học Quốc gia Australia (xếp thứ 34), Đại học Monash (xếp thứ 42), Đại học Queensland (xếp thứ 43), Đại học Adelaide (xếp thứ 72), Đại học RMIT (xếp thứ 89), Đại học Công nghệ Sydney (xếp thứ 90).

Một điểm thu hút khác của hệ thống giáo dục xứ kangaroo là luôn có ít nhất một trường đại học nằm trong top 50 trường đại học hàng đầu thế giới về lĩnh vực Khoa học cuộc sống, Nông nghiệp, Khoa học tự nhiên, Y khoa lâm sàng, Toán học, Vật lý… Điều này cho thấy sự đa dạng trong các lĩnh vực, khoá học, giúp du học sinh dễ dàng hơn trong việc lựa chọn ngành học phù hợp với nhu cầu bản thân.

Hơn 70% sinh viên quốc tế tìm được việc làm sau tốt nghiệp

Một trong các lý do quan trọng để sinh viên quốc tế chọn du học Australia là cơ hội thực tập và làm việc sau khi tốt nghiệp. Hầu hết trường đại học tại đây đều có văn phòng hỗ trợ hướng nghiệp, giúp sinh viên tìm kiếm chương trình kiến tập, thực tập; tổ chức các buổi gặp gỡ nhà tuyển dụng và đảm bảo quyền lợi của sinh viên khi làm thêm trong quá trình học tập.

Trong báo cáo 2022 Graduate Outcomes Survey, có đến 78,5% sinh viên quốc tế tìm được việc làm tại Australia sau khi tốt nghiệp. Hiện nay, các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao đối với sinh viên quốc tế tại Australia gồm: Y tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật, Kinh doanh và Tài chính...

Chính sách vùng Regional cũng là một trong những ưu điểm giúp quốc gia này thu hút sinh viên quốc tế ở lại nước này làm việc sau khi tốt nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp tại các thành phố thuộc vùng Regional có thể xin visa và ở lại làm việc từ 3 đến 6 năm sau.

Chi phí phù hợp, học bổng dồi dào

Là lựa chọn hàng đầu về du học, chi phí tại Australia lại “khá dễ thở” so với các nước phương Tây. Tùy theo trường, bậc học và các tỉnh bang, chi phí du học có thể đa dạng. Học phí du học tại Australia thường ở các mức: Bậc trung học công lập dao động 13.000-22.000 AUD (xấp xỉ 202-365 triệu đồng), bậc cao đẳng nghề dao động 12.000-18.000 AUD (xấp xỉ 187-299 triệu đồng), bậc cử nhân dao động 18.000-50.000 AUD (xấp xỉ 299-830 triệu đồng), bậc thạc sĩ dao động 22.000-55.000 AUD (xấp xỉ 365-913 triệu đồng).

Hàng năm, chính phủ Australia dành khoảng 250 triệu AUD để hỗ trợ học bổng cho sinh viên quốc tế. Ngoài học bổng chính phủ, các trường đại học công lập quốc gia này cũng thường xuyên cung cấp nhiều suất học bổng giá trị.

