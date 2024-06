4 kiểu nhẫn đính hôn khó lỗi thời

Một trong những thiết kế đầu tiên đáng chú ý của kiểu nhẫn Toi et Moi là món quà của Napoleon Bonaparte, một chỉ huy quân sự và nhà lãnh đạo chính trị người Pháp, dành tặng cho vợ ông à Joséphine de Beauharnais vào năm 1796. Chiếc nhẫn là sự kết hợp của một viên kim cương và một viên sapphire đồng hình giọt nước. Có thể thấy, ngoài ý nghĩa gắn kết lứa đôi lãng mạn, Toi et Moi cũng là kiểu nhẫn đính hôn cho phép mọi người nhiều cơ hội hơn để thử nghiệm với màu sắc và hình dáng đá cũng như khuôn nhẫn. Ảnh: The Washington Post.