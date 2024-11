380 người tử vong vì tai nạn giao thông ở TP.HCM trong 10 tháng

Trong 10 tháng qua, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông khiến 380 người chết và 768 người bị thương.

Thông tin trên được đưa ra trong Lễ Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM diễn ra sáng 17/11, do Ban An toàn Giao thông TP.HCM chủ trì, phối hợp với một số đơn vị của TP tổ chức, hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Tưởng niệm các nạn nhân mất vì tai nạn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Lợi - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM - cho rằng, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông là một sự kiện đặc biệt, với nhiều ý nghĩa nhân văn, thiết thực, nhằm cảnh báo cho toàn xã hội về sự nghiêm trọng của tai nạn giao thông.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng đối với những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân và gia đình nạn nhân do tai nạn giao thông gây ra.

Theo thống kê, tại Việt Nam, mỗi ngày, tai nạn giao thông cướp đi sinh mạng của hơn 20 người và làm cho gần 30 người khác bị thương tật. Trên địa bàn TP.HCM, trong 10 tháng qua, xảy ra 1.234 vụ tai nạn giao thông, khiến 380 người chết và 768 người bị thương.

Sau buổi lễ, các đơn vị ra quân tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

Ban An toàn giao thông Thành phố đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền việc chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt chú trọng nội dung tuyên truyền về quy định không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; giảm tốc độ quanh khu vực trường học, cổng trường an toàn.