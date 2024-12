3 vụ cháy lớn liên tiếp ở Quảng Ninh

Gần nhất là vụ cháy rừng thuộc khu 4, phường Bãi Cháy, đám cháy lúc gần 12h trưa 19/12. Ngay khi xảy ra cháy, các lực lượng gồm Đoàn An điều dưỡng 22 Hạ Long, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an TP Hạ Long) và dân quân, lực lượng an ninh cơ sở cùng nhân dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy.

Do sức gió lớn, việc tiếp cận và xử lý đám cháy gặp nhiều khó khăn, không sử dụng được nhiều thiết bị chuyên dụng trong chữa cháy. Vì thế, các lực lượng đã sử dụng các thiết bị thông dụng trong chữa cháy rừng để dập lửa và tạo đường băng cản lửa khống chế đám cháy. Phải mất nhiều giờ đồng hồ đám cháy mới được khống chế.

Tại phường Bãi Cháy (TP Hạ Long), khu vực rừng trồng từ tổ 2 đến tổ 5, khu 7, cũng đã xảy ra cháy từ 21h ngày 17/12, các lực lượng chức năng đã phải huy động tổng lực để dập lửa. Nhiều phương tiện và nhân lực được điều động như do đám cháy lan nhanh và khó khống chế nên phải đến 13h30 ngày 18/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Cũng trong ngày 18/12 đã xảy ra cháy tại nhà xưởng Công ty Điện tử Vạn Lực, Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Ngay khi nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và phương tiện đến hiện trường để phối hợp xử lý. Sau hơn hai giờ dập lửa, đám cháy mới được khống chế. Nguyên nhân ban đầu vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết việc liên tiếp xảy ra cháy rừng tại khu vực phường Bãi Cháy là do thời tiết hanh khô kèm theo gió, nhiều khu vực còn cây gãy đổ sau bão số 3, nên nguy cơ cháy rừng rất lớn. Vì thế, người dân sống gần các khu vực có rừng, cần rất thận trọng, tránh các hoạt động làm phát sinh nguồn nhiệt, nguồn lửa, gây cháy rừng.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng khuyến cáo người dân chủ động nâng cao cảnh giác PCCC trong dịp mùa hanh khô, tuyệt đối sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn, nhất là quản lý thiết bị điện, chất dễ cháy xăng dầu, cồn, gas...

Khi thực hiện các hoạt động liên quan đến nguyên lý sinh lửa, sinh nhiệt cần phải quan sát hướng gió, luôn có người giám sát, quản lý. Khi kết thúc phải đảm bảo nguồn lửa, nguồn nhiệt tắt, nguội hẳn hoặc không còn khả năng phát sinh lửa, nhiệt thì mới được đi khỏi vị trí.

Các chủ rừng, các hộ gia đình ven rừng kiên quyết không được đốt lửa, đốt rác ven đồi, nếu thực hiện phải đảm bảo khoảng cách an toàn cả về khoảng cách và hướng gió. Khi có sự cố cháy xảy ra phải thực hiện ngay các biện pháp chữa cháy, chống cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại tài sản lớn về tài sản và con người.

