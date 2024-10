3 sân bay nằm trong vùng ảnh hưởng bão số 6 Trà Mi

Bổ nhiệm phó giám đốc công an ở 3 tỉnh

0

Trong tuần (từ 21 đến 25/10), Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an tỉnh Cao Bằng và Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức thông báo và công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.