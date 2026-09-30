3 nhóm dưỡng chất quan trọng cho não bộ của trẻ

Chế độ ăn đa dạng, đủ carbohydrate giàu chất xơ, protein chất lượng cao và chất béo không bão hòa như omega-3 giúp cung cấp năng lượng cùng dưỡng chất cần thiết cho não bộ của trẻ.

Bổ sung đa dạng thực phẩm giúp trẻ nhận được nhiều dưỡng chất cần thiết cho quá trình phát triển não bộ. Ảnh: Shutterstock.

Trẻ trong độ tuổi học tập cần nguồn năng lượng và dưỡng chất phù hợp để duy trì hoạt động thể chất, tinh thần cũng như quá trình phát triển não bộ. Bên cạnh giấc ngủ và vận động, chế độ ăn uống cũng là yếu tố cha mẹ nên quan tâm.

Theo HK01, một số nhóm thực phẩm giàu carbohydrate chất lượng cao, protein và omega-3 có thể được đưa vào các bữa chính, bữa phụ để hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng của trẻ.

Carbohydrate giàu chất xơ

Não sử dụng glucose làm nguồn năng lượng quan trọng. Vì vậy, trẻ cần được cung cấp đủ carbohydrate thông qua chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, thay vì thường xuyên sử dụng thực phẩm chứa nhiều đường tinh luyện, cha mẹ có thể ưu tiên các nguồn carbohydrate giàu chất xơ như ngũ cốc nguyên hạt và các loại củ.

Những thực phẩm này được tiêu hóa chậm hơn carbohydrate tinh chế, từ đó giúp đường huyết tăng chậm hơn sau ăn và có thể hạn chế cảm giác mệt mỏi, uể oải sau bữa ăn.

Lựa chọn phù hợp: Gạo lứt, gạo đỏ, bánh mì nguyên cám, mì nguyên cám, yến mạch, khoai lang và bí đỏ. Cha mẹ có thể kết hợp những thực phẩm này với protein, rau củ và trái cây để tạo thành bữa ăn cân đối cho trẻ.

Protein

Protein là thành phần quan trọng đối với sự tăng trưởng, sửa chữa mô và nhiều quá trình sinh học trong cơ thể. Protein cũng cung cấp các axit amin như tryptophan, là nguyên liệu để cơ thể tổng hợp một số chất dẫn truyền thần kinh.

Lựa chọn phù hợp: Sữa, trứng, thịt gà, thịt lợn và thịt bò. Với nhóm đậu và sản phẩm từ đậu nành, cha mẹ có thể đa dạng hóa nhiều loại như đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, đậu gà... để tăng sự phong phú của khẩu phần.

Omega-3

Đây cũng là chất béo không bão hòa được nhắc đến trong chế độ ăn hỗ trợ sức khỏe não bộ. Omega-3 tham gia vào cấu trúc và hoạt động của hệ thần kinh, đồng thời có vai trò trong quá trình phát triển não bộ.

Lựa chọn phù hợp: Cá hồi, cá ngừ, cá mòi và một số loại hạt như óc chó, hạnh nhân.

5 món ăn nhẹ cha mẹ có thể chuẩn bị cho trẻ

Thay vì lựa chọn bánh kẹo, nước ngọt hoặc các món ăn nhiều đường vào bữa phụ, cha mẹ có thể chuẩn bị những thực phẩm vừa cung cấp năng lượng vừa bổ sung dưỡng chất. Một số lựa chọn gợi ý gồm:

Trái cây tươi: Chuối, nho, việt quất, dâu tây, mận.

Chuối, nho, việt quất, dâu tây, mận. Ngũ cốc nguyên hạt: Bánh mì nguyên cám, bánh mì ngũ cốc, ngô, hạt dẻ.

Bánh mì nguyên cám, bánh mì ngũ cốc, ngô, hạt dẻ. Trứng luộc: Cung cấp protein và một số dưỡng chất quan trọng cho trẻ.

Cung cấp protein và một số dưỡng chất quan trọng cho trẻ. Các loại hạt không muối: Có thể lựa chọn óc chó, hạnh nhân và các loại hạt phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Có thể lựa chọn óc chó, hạnh nhân và các loại hạt phù hợp với độ tuổi của trẻ. Sữa hoặc phô mai: Ưu tiên sản phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng và độ tuổi của trẻ.

Cha mẹ có thể kết hợp thực phẩm giàu chất xơ với nguồn protein trong bữa phụ để giúp trẻ bổ sung năng lượng và dưỡng chất giữa các bữa chính.

Quan trọng nhất, trẻ vẫn cần một chế độ ăn đa dạng thay vì tập trung quá mức vào một loại thực phẩm được quảng bá là "tốt cho não". Bữa ăn nên có sự cân đối giữa tinh bột, protein, rau củ, trái cây và chất béo lành mạnh, đồng thời hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm siêu chế biến. Khi được ăn uống đầy đủ, ngủ đủ và vận động phù hợp, trẻ sẽ có nền tảng tốt hơn cho sự phát triển thể chất cũng như não bộ.