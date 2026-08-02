3 năm sau khi cướp tiền của du khách, 5 nghi phạm ở Đà Nẵng bị bắt

Sau 3 năm thực hiện vụ cướp tài sản của hai du khách nước ngoài tại Đà Nẵng, 2 tài xế xe ôm và 3 người khác bị công an bắt và khởi tố.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người về hành vi “Cướp tài sản” xảy ra ngày 23/8/2023 tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ); nay là phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng.

Nhóm đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài cách đây 3 năm.

Các bị can gồm: Trương Văn Ngọc Toàn (sinh năm 1993, trú phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (sinh năm 1984, trú phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (sinh năm 1987, trú phường Hội An Tây), Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1992, trú phường Hội An) và Trần Văn Đức (sinh năm 1989, trú phường Điện Bàn Đông).

Kết quả điều tra xác định, khoảng 3h ngày 23/8/2023, anh Andreas Myrup (sinh năm 2002, quốc tịch Đan Mạch) cùng bạn là anh William Trollund (sinh năm 2003, quốc tịch Đan Mạch) được hai tài xế xe ôm là Trương Văn Ngọc Toàn, Hồ Tấn Cầu mời chở về khách sạn.

Sau khi thống nhất giá cước, Toàn và Cầu chở hai du khách đến khu vực khách sạn tại thôn Trà Quế. Cùng thời điểm này, Nguyễn Quốc Quảng, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức phát hiện Toàn, Cầu đang chở khách nên lái mô tô bám theo với mục đích lợi dụng sơ hở của khách để chiếm đoạt tài sản.

Đến gần khách sạn, khi anh Andreas Myrup lấy ví để trả tiền, Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào ví khiến anh bị chói mắt. Toàn cầm toàn bộ số tiền 540 nghìn đồng của khách mà không trả lại tiền thừa theo thỏa thuận.

Khi được anh William Trollund nhờ đổi tiền để thanh toán, anh Andreas Myrup kiểm tra ví và phát hiện mất tiền nên xảy ra tranh cãi với Toàn. Toàn trả lại 500 nghìn đồng nhưng anh không đồng ý, vứt tờ tiền 500 nghìn đồng xuống đất và báo mất 5 triệu đồng.

Lúc này, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức cầm đoạn gỗ dài khoảng 60cm tiến đến đe dọa, liên tục hô lớn “go, go” khiến hai du khách hoảng sợ, bỏ chạy vào trong khách sạn.

Sau đó, Đức nhặt tờ tiền 500 nghìn đồng dưới đất rồi cả nhóm quay lại cầu An Hội. Tại đây, Đức lấy tiền chia cho Toàn, Quảng, Tài, Cầu mỗi người 80.000 đồng, số tiền còn lại Đức giữ.