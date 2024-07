3 mỹ nam được chú ý trên FPT Play

Với sự xuất hiện của “Nhan tâm ký”, “Độ hoa niên” và “Em đẹp hơn cả ánh sao”, 3 mỹ nam thủ vai chính trong loạt phim này đang cùng so kè nhiệt lượng trên FPT Play.

Đường đua phim Hoa ngữ mùa hè đang rất sôi động với nhiều tựa phim hấp dẫn. Tâm điểm chú ý đang dồn về 3 nam thần Trương Lăng Hách, La Vân Hi và Hứa Khải.

Trương Lăng Hách

Trở lại màn ảnh nhỏ sau cơn sốt Vân chi vũ, Trương Lăng Hách tiếp tục thu hút khán giản trong Độ hoa niên. Đây là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cổ trang nổi tiếng nhất của tác giả Mặc Thư Bạch, là một trong 3 dự án cấp S++ (cấp độ phim có mức đầu tư cao nhất) được Youku công bố trong năm 2024.

Phải nói thêm, ngay cả bộ phim truyền hình ăn khách tháng 6 Mặc vũ vân gian cũng chỉ đạt cấp S+, mức độ đầu tư vẫn còn ít hơn Độ hoa niên một bậc. Do đó, sự góp mặt của diễn viên sinh năm 1997 trong phim này nhận được kỳ vọng lớn của khán giả.

Lần đầu nên duyên “con gái quốc dân” Triệu Kim Mạch, diễn xuất của 2 diễn viên trẻ được nhận xét có nhiều bước đột phá. Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Phò mã kiêm Thừa tướng Bùi Văn Tuyên, bạn diễn của anh đảm nhận vai Trưởng công chúa Lý Dung.

Trương Lăng Hách đảm nhận vai Phò mã kiêm Thừa tướng Bùi Văn Tuyên trong Đô hoa niên.

Từ một cuộc hôn nhân chính trị “cơm không lành, canh không ngọt”, cả 2 gặp biến cố rồi trùng sinh quay ngược về thời điểm 20 năm trước. Được số phận trao cơ hội làm lại từ đầu, Bùi Văn Tuyên và Lý Dung dần gỡ bỏ hiểu lầm, hợp sức đối đầu phe phản diện của Tô Dung Khanh (Trần Hạc Nhất), làm trong sạch triều cương.

Với nội dung có chất ngôn tình pha lẫn quyền đấu, diễn ra trong 2 mốc thời gian cách biệt, mô-típ từ ghét thành yêu quen thuộc trở nên hấp dẫn và phức tạp hơn. Càng gần đến chặng cuối, phim càng cho thấy sức hút đáng gờm trên FPT Play.

La Vân Hi

Đủ sức so kè với Trương Lăng Hách trong những ngày đầu Độ hoa niên lên sóng là La Vân Hi. “Đệ nhất nam thần cổ trang” nên duyên cùng Tống Dật trong bộ phim hài - trinh thám cổ trang tên Nhan tâm ký. Đây cũng là lần xuất hiện mới nhất của La Vân Hi sau khi đóng chính trong siêu phẩm Trường nguyệt tẫn minh vào cuối năm 2023.

Dù quảng bá không quá rầm rộ, tác phẩm này vẫn đạt được nhiều thành quả đáng nể. Chỉ 3 ngày sau khi công chiếu, phim vươn lên top 3 trên bảng chỉ số DataWin và top 2 trên bảng chỉ số VLinkage. Bên cạnh sức hút từ nam chính, thành công của Nhan tâm ký chủ yếu đến từ kịch bản thú vị.

La Vân Hi góp phần làm nên sức hút cho Nhan tâm ký.

Theo nhà sản xuất tiết lộ, nội dung phim được cải biên từ series The Beauty Inside (2018) của Seo Hyun Jin và Lee Min Ki. Nhan tâm ký kể về chuyện tình biến ảo của Quận vương Giang Tâm Bạch và y nữ giang hồ Nham Nam Tinh (Tống Dật).

Cách biệt thân phận, mỗi người đều mang một bí mật kỳ lạ. Tâm Bạch mắc chứng bệnh lạ không thể nhìn rõ bất kỳ ai, chỉ có thể phán đoán thân phận dựa trên trang phục. Trong khi đó, nhân diện của Nam Tinh lại thay đổi vào mỗi dịp trăng tròn. Cả 2 bị cuốn vào mối lương duyên, cùng nhau vượt qua sóng gió, bảo vệ chính nghĩa.

Bộ phim của La Vân Hi và Tống Dật thu hút bởi hành trình phá án gay cấn nhưng không thiếu tiếng cười. Nhan tâm ký nhận nhiều lời khen vì cốt truyện sáng tạo, các góc quay được thực hiện chỉn chu và đẹp mắt, mang đậm chất điện ảnh.

Hứa Khải

Đường đua phim truyền hình Hoa ngữ trong tháng 7 không thể không kể đến Hứa Khải với vai tổng tài si tình trong Em đẹp hơn cả ánh sao. Giữa một loạt phim cổ trang, đây là bộ ngôn tình hiếm hoi lấy bối cảnh hiện đại đang nhận nhiều phản hồi tích cực.

Em đẹp hơn cả ánh sao là bộ phim lấy bối cảnh hiện đại và nhận nhiều phản hồi tích cực.

Tác phẩm của đạo diễn Trần Sướng ghi nhận mức rating cao. Ở thời điểm cao nhất, rating phim này trên đài Hồ Nam chạm ngưỡng 0,84% - cao thứ nhì năm 2024, chỉ xếp sau Dữ phượng hành. Trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc, Em đẹp hơn cả ánh sao cũng đang thắng thế các bảng xếp hạng uy tín.

Nội dung phim được cải biên từ tiểu thuyết Bắc Kinh nào đẹp bằng em của tác giả Cửu Nguyệt Hi, xoay quanh 2 nhân vật Kỷ Tinh (Đàm Tùng Vận) và Hàn Đình (Hứa Khải). Nữ chính là một chuyên gia nghiên cứu lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Hàn Đình nhìn thấy tài năng và nhiệt huyết của Kỷ Tinh nên quyết định đầu tư vào dự án khởi nghiệp của cô. Từ mối quan hệ thương trường, Hàn Đình dần nảy sinh tình cảm với một Kỷ Tinh mạnh mẽ, thông minh nhưng cũng ngọt ngào.

Sự ngọt ngào trong tương tác giữa Hứa Khải và đàn chị Đàm Tùng Vận là chìa khóa giúp nhiệt lượng của Em đẹp hơn cả ánh sao tăng lên nhanh chóng, thậm chí trái ngược với nhận định ban đầu. Trong đó, nhân vật Hàn Đình của Hứa Khải rất được yêu thích vì nhiều nét đối lập thú vị trong cách yêu và công việc.

Sự ăn ý của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận nhận nhiều lời khen.

