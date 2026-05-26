3 mẫu loa di động Devialet thấm nhuần tinh thần Techwear

|
Lấy cảm hứng từ triết lý phiêu lưu hiện đại, Devialet Mania Exclusive Collection được thiết kế để trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho tín đồ xê dịch, những người luôn khao khát khám phá thế giới qua lăng kính của âm thanh và màu sắc. Bộ sưu tập mang đến 3 lựa chọn màu sắc gồm Moss Green (xanh rêu), Rose Bloom (hồng phớt) và White Mist (trắng sương giá). Tất cả lấy cảm hứng từ hồ nước ẩn sâu trong rừng già - nơi trú ẩn tự nhiên nguyên sơ nhất.
|
Mỗi phiên bản kể câu chuyện riêng biệt thông qua ấn tượng thị giác sâu sắc. Với phiên bản xanh Moss Green, rừng sâu thượng cổ được tái hiện sống động qua lớp lưới vỏ màu lục sẫm, tương phản mạnh mẽ với lớp phủ ánh kim chải tia của vành loa và sắc xanh axít đầy năng lượng trên quai xách.
|
Trong khi đó, phiên bản Rose Bloom tựa như cảnh hoàng hôn tĩnh mịch trên mặt nước với gam hồng phấn tinh tế, kết hợp cùng viền đỏ và quai xách màu cam cháy như đá khoáng núi lửa.
|
Mẫu White Mist mang đến cảm giác tinh khôi của màn sương sớm với lớp lưới màu ghi xám mờ ảo và vành loa ánh kim sáng bóng, tạo vẻ đẹp thanh thoát mà không kém phần năng động.
|
Bộ sưu tập kết hợp công nghệ bền bỉ với tinh thần thời trang techwear năng động. Logo Devialet được đặt chéo, ứng dụng nghệ thuật typography giải cấu trúc, khẳng định tinh thần xê dịch.
|
Đi kèm mỗi chiếc loa là phụ kiện túi Cocoon được chế tác từ chất liệu kỹ thuật cao - vừa bảo vệ thiết bị tối ưu, vừa mang lại diện mạo hiện đại. Dây đeo tiện dụng cùng hệ thống khóa carabiner linh hoạt cho phép người dùng dễ dàng mang theo loa trong mọi hành trình.
|
Bên cạnh diện mạo mới thời thượng, Devialet Mania vẫn giữ trọn vẹn sức mạnh công nghệ cốt lõi. Sản phẩm tích hợp 2 công nghệ độc quyền gồm Active Stereo Calibration (ASC) - cho phép loa nhận diện và thích ứng với không gian xung quanh theo thời gian thực, và Speaker Active Matching (SAM) - đảm bảo độ trung thực cho âm thanh.
|
Với kiến trúc âm thanh nổi chéo gồm 4 driver toàn dải và 2 driver âm trầm đối xứng, loa mang đến trải nghiệm âm thanh 360 độ. Thiết bị còn đảm bảo tính di động với thời lượng pin 10 tiếng và chứng nhận kháng nước chuẩn IPX4. Việc tích hợp trợ lý ảo Alexa cùng khả năng kết nối linh hoạt qua Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2 và Spotify Connect giúp việc trải nghiệm âm nhạc trở nên mượt mà hơn. Được thiết kế cho mọi hành trình, Devialet Mania Exclusive Collection là mảnh ghép cho những ai đang tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu suất công nghệ và gu thẩm mỹ khác biệt.
Tại Việt Nam, thương hiệu Devialet được phân phối chính hãng bởi Công ty quốc tế Tam Sơn.
Thông tin địa chỉ cửa hàng Devialet ở Hà Nội:
Địa chỉ: Số 58 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Số điện thoại: 02438238105
Email: devialet.trangtien@tamsonfashion.comWebsite chính hãng: https://front-row.com/brand/devialet.html