21 triệu tin nhắn cảnh báo bão số 1 được gửi đi trên Zalo

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1 Wutip, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Zalo gửi đi khoảng 21,5 triệu tin nhắn đến người dân chịu ảnh hưởng bởi bão.

Trong ngày 10/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đã gửi 8 triệu tin nhắn cho các huyện ven biển trực thuộc 28 tỉnh từ Quảng Ninh tới Kiên Giang nhằm giúp tàu thuyền, phương tiện chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Đến chiều ngày 11/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tiếp tục gửi đi khoảng 13,5 triệu tin nhắn cho người dân tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng nhằm hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Tin nhắn cảnh báo đến các vùng ảnh hưởng bởi bão lũ.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, khu vực từ Huế đến Phú Yên có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Từ chiều và đêm 11/6 đến ngày 13/6, khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 300 mm, có nơi trên 450 mm; khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70 tới 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai khuyến nghị người dân chủ động ứng phó với tình hình mưa bão phức tạp để giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tới. Người dân nên thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo và diễn biến của mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất; Chủ động sơ tán khỏi các nhà có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; Cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu bất thường xung quanh như tiếng nổ, mặt đất rung chuyển, nứt nẻ... để kịp thời phát hiện và có biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng; Chủ động dự trữ, bảo vệ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng đề phòng ngập lụt, chia cắt nhiều ngày….

Sự phối hợp giữa Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và Zalo giúp người dân có thể tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác nhất. Với tin nhắn cảnh báo thiên tai được gửi tới trực tiếp từng người dân, hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai được tăng lên rõ rệt, giảm thiểu những thiệt hại không đáng có về tài sản hay tính mạng của người dân trong các khu vực bị ảnh hưởng.

Được triển khai gần 4 năm, trang Zalo OA “Cục Quản lý đê điều và PCTT” (tên trước đây là “BCĐ Quốc gia Phòng chống thiên tai”) đã thu hút hơn 436.000 người quan tâm. Trung bình mỗi năm có hơn 120 triệu tin nhắn khẩn cấp được gửi đến người dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, góp phần đảm bảo hệ thống thông tin xuyên suốt, chính xác đến cộng đồng.

Năm 2024, Zalo phối hợp cùng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi 231 triệu tin nhắn đến người dân tại các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ các Bộ ban ngành gửi đi những thông tin liên quan đến phòng chống thiên tai, cảnh báo bão lũ. Thông qua nền tảng Zalo với gần 78 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, các cơ quan Nhà nước có thể gửi đến người dân những thông tin nhanh, chính xác nhất về tình hình mưa lũ hay các kiến thức người dân cần biết để vượt qua mùa mưa bão một cách an toàn.