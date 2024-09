200 ngày bứt tốc hoàn thành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Bão số 4 gây mưa cho đất liền như nào?

Ngay trưa nay (18/9), khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An.