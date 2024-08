20 đại sứ sinh viên LG Campus Ambassadors 2024 chính thức lộ diện

Những sinh viên tiềm năng được rèn luyện, phát triển theo lộ trình “Dynamic me creates a better life” để trở thành đại sứ tài năng, cùng LG lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Kể từ khi chính thức phát động, chương trình LG Campus Ambassdors 2024 đã nhận được sự quan tâm và tham dự nhiệt tình của sinh viên trên toàn quốc. Qua nhiều vòng tuyển chọn, 20 sinh viên tài năng nhất đã được lựa chọn và trở thành những đại sứ sinh viên LG đầu tiên tại Việt Nam, cùng thương hiệu lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng, qua đó hiện thực hóa thông điệp “Life’s Good”.

Đặc biệt, các bạn trẻ cũng sẽ được LG trao quyền để trực tiếp xây dựng kế hoạch phát triển không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG trong thời gian tới.

LG công bố 20 đại sứ sinh viên thế hệ đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh từ website thương hiệu.

Đánh giá cao tài năng và sự nhiệt huyết của thế thệ trẻ Việt, ông Cho Chang Hee - Giám đốc Ngành hàng Điện tử Giải trí của LG Electronics Việt Nam chia sẻ tại sự kiện khởi động và gặp gỡ các đại sứ: “Trên hành trình kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, LG tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, qua đó tăng cường kết nối, trao quyền cũng như mang đến nhiều cơ hội phát triển cho các bạn trẻ trên hành trình sự nghiệp phía trước. Đó là lý do chương trình LG Campus Ambassdor 2024 ra đời”.

Theo đó, các đại sứ sẽ cùng trải qua 5 tháng rèn luyện và phát triển với lộ trình do LG thiết kế riêng mang tên “Dynamic me creates a better life”.

Trước khi bắt tay hiện thực hóa những ý tưởng để thu hút người dùng đến thăm và trải nghiệm Another Saigon by LG, 20 đại sứ sinh viên sẽ được tham gia chuỗi workshop với đa dạng chủ đề từ phát triển kỹ năng mềm, sáng tạo nội dung đến các kiến thức hữu ích, thực tiễn về marketing và truyền thông đa phương tiện. Xuyên suốt hành trình đó, Another Saigon by LG sẽ là không gian sáng tạo và truyền cảm hứng để các bạn hiện thực hóa ý tưởng cá nhân.

Ông Cho Chang Hee đánh giá cao tài năng và tiềm năng khai phá ở các đại sứ viên thế hệ đầu tiên của LG.

Đồng hành cùng các đại sứ trong chương trình là đội ngũ nhân sự cấp cao từ LG, những cố vấn đặc biệt sẽ hỗ trợ cả về kỹ năng chuyên môn lẫn kinh nghiệm thực chiến về ngành hàng, thị trường điện tử tiêu dùng tại Việt Nam cũng như chia sẻ nhiều hơn về hành trình Life’s Good đến với các bạn sinh viên.

Bà Nguyễn Như Anh - Quản lý truyền thông thương hiệu, phụ trách chương trình LG Campus Ambassador cho biết các đại sứ đều là những gương mặt trẻ tài năng với nhiều màu sắc, cá tính riêng biệt hứa hẹn là làn gió mới giúp LG kết nối bền chặt hơn với Gen Z.

“Chúng tôi mong muốn có thể mang đến cho các đại sứ nhiều trải nghiệm ý nghĩa tại chương trình, giúp các bạn khai phá tiềm năng và nuôi dưỡng tài năng, qua đó tự tin khẳng định bản thân, xây dựng lối sống tích cực cũng như lan tỏa thông điệp ‘Life’s Good’ đến mọi người xung quanh”, bà Như Anh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Như Anh chia sẻ về hành trình “Dynamic me creates a better life”.

Thấu hiểu nhu cầu làm việc và giải trí của thế hệ trẻ, LG mang đến cho các bạn đại sứ sinh viên cơ hội trải nghiệm những sản phẩm công nghệ đỉnh cao của thương hiệu, giúp các bạn tận hưởng hết mình hành trình “Dynamic me creates a better life”. Theo đó, mỗi đại sứ sẽ nhận được một màn hình thông minh LG Smart Monitor 25 inch và một loa di động XO2TBK mới nhất từ LG.

Các đại sứ sinh viên gặp gỡ tại Another Saigon by LG.

LG Campus Ambassdors 2024 là một chương trình đặc biệt nằm trong chuỗi nỗ lực chuyển mình mạnh mẽ của LG với mong muốn gắn kết bền chặt hơn với thế hệ trẻ, đặc biệt là Gen Z. Không chỉ thay đổi hình ảnh thương hiệu bằng một diện mạo trẻ trung và năng động hơn, thời gian vừa qua, LG còn tích cực triển khai đa dạng hoạt động thú vị trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, LG chính thức ra mắt không gian trải nghiệm sản phẩm Another Saigon by LG, tổ chức chuỗi sự kiện gặp gỡ đội tuyển Gen.G (Hàn Quốc), cũng như đồng hành cùng cuộc thi Marketing Arena với vai trò nhà tài trợ kim cương và gần nhất là thực hiện chiến dịch “Tích cực lan tỏa. Nụ cười lan xa” hợp tác cùng ca sĩ Phương Mỹ Chi.