2 lá phiếu kỳ lạ tại The Best 2023 đều của Bồ Đào Nha

HLV Roberto Martinez và trung vệ Pepe có những lựa chọn gây khó hiểu khi tham gia bầu chủ nhân giải The Best 2023.

HLV Martinez có lựa chọn kỳ lạ cho vị trí số một trong lá phiếu.

Theo công bố từ FIFA, HLV Roberto Martinez của tuyển Bồ Đào Nha xếp Lionel Messi, người thắng giải The Best năm nay ở vị trí thứ 3 trong lá phiếu của mình. Cựu thuyền trưởng tuyển Bỉ gây bất ngờ khi bầu cho Marcelo Brozovic ở vị trí thứ nhất và Bernardo Silva ở vị trí thứ 2.

Brozovic có màn thể hiện khá tốt ở mùa vừa qua khi giúp Inter về nhì ở Champions League sau thất bại trước chính Man City của Bernardo Silva. Ngoài ra, anh cũng chỉ có thêm hai danh hiệu đó là cúp Quốc gia và Siêu cúp Italy. Sau mùa 2022/23, cầu thủ này cũng đã rời châu Âu để gia nhập Al Nassr.

Nếu so với màn thể hiện của các đồng nghiệp mang về cú ăn ba cho Man City như Rodri hay Ilkay Gundogan, Brozovic gần như "không có cửa". Tuy nhiên, anh vẫn nhận đến 5 điểm theo lá phiếu của HLV Martinez.

"Brozovic có mùa giải thú vị và có màn thể hiện tốt ở Champions League. Việc cậu ấy không giành chức vô địch chỉ là tiểu tiết. Brozovic đại diện cho một phong cách chơi bóng tiêu biểu của Croatia. Các video về cậu ấy xứng đáng được phát đi phát lại cho lứa cầu thủ Croatia sau này học hỏi", HLV Martinez giải thích về lựa chọn của mình.

Ở cuộc bầu chọn The Best 2023 xuất hiện thêm một phiếu bầu kỳ lạ và tiếp tục thuộc về các cá nhân của Bồ Đào Nha.

Pepe, người được đội trưởng Cristiano Ronaldo chỉ định thay mình điền lá phiếu đã chọn Bernardo Silva ở vị trí số một, đứng thứ 2 là Erling Haaland. Ở vị trí thứ 3, lão tướng này không chọn Mbappe, Messi, De Bruyne, Rodri mà lại điền tên Victor Osimhen, tiền đạo vừa giúp Napoli giải cơn khát Scudetto sau 30 năm.

Do giải The Best không tính màn trình diễn tại World Cup 2022, Haaland với cú ăn ba cùng Man City nổi lên là ứng viên số một cho giải này. Tuy nhiên, người chiến thắng cuối cùng vẫn là Messi. Haaland ngậm ngùi về nhì lần thứ 2 liên tiếp. Trước đó, anh cũng thất bại trước Messi ở cuộc đua giành Quả bóng vàng France Football.

Theo công bố từ FIFA, Lionel Messi và Haaland có cùng số điểm (48). Messi nhận 13 điểm từ lá phiếu của các đội trưởng tuyển quốc gia và fan trên toàn thế giới, trong khi Haaland lại nhận sự ủng hộ từ các huấn luyện viên và truyền thông.

Tuy nhiên, theo điều 12 của quy tắc bình chọn, trong trường hợp có 2 cầu thủ bằng điểm. Người chiến thắng sẽ được xác định thông qua lá phiếu từ các đội trưởng đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới.

Messi được 107 đội trưởng tuyển quốc gia bầu ở vị trí số một, trong khi Haaland chỉ nhận 64 phiếu. Điều này đồng nghĩa với chiến thắng dành cho thủ quân tuyển quốc gia Argentina.