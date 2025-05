2 CLB vào chơi trận cầu 'trăm triệu bảng' thăng hạng Premier League

Rạng sáng 14/5, Coventry hòa Sunderland 1-1, qua đó gục ngã ở bán kết play-off thăng hạng Premier League.

Sunderland có cơ hội trở lại Premier League.

Sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi, Coventry chỉ có trận hòa 1-1 khi làm khách trước Sunderland. Chung cuộc, "Mèo đen" giành vé vào chung kết play-off thăng hạng với tổng tỷ số 3-2.

Đối thủ chờ Sunderland tại Wembley là Sheffield. Trận chung kết play-off trị giá trăm triệu bảng giành vé cuối cùng lên Premier League mùa 2025/26 diễn ra vào ngày 24/5. Trước đó, Burnley và Leeds là 2 đội có vé thăng hạng trực tiếp. Trong khi Southampton, Leicester và Ipswich phải trở lại Championship từ Ngoại hạng Anh.

Sunderland đứng trước thời cơ trở lại giải đấu cao nhất nước Anh sau gần 10 năm chờ đợi mòn mỏi. CLB chủ sân Ánh sáng rớt hạng từ mùa 2015/16, thậm chí từng phải xuống chơi ở League One (giải hạng ba trong hệ thống bóng đá Anh) trong thời gian khá dài, từ 2018 đến 2022.

Trong khi đó, Sheffield cũng quyết tâm trở lại Premier League sau một mùa giải xuống hạng. Thầy trò HLV Chris Wilder từng có cơ hội cạnh tranh vé thăng hạng trực tiếp nhưng lại sảy chân ở giai đoạn then chốt, để rồi phải đối mặt rủi ro ở loạt play-off. Với lối chơi gắn kết, "The Blades" được đánh giá cao hơn so với đối thủ trong màn so tại tại Wembley sắp tới.

Về phía Lampard, cựu danh thủ người Anh vẫn không có duyên với loạt play-off. Năm 2019, ông cùng Derby County vào đến chung kết nhưng lại để thua Aston Villa.