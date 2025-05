17 cuốn nhật ký tiết lộ bí mật động trời của một ngôi sao

Ngôi sao huyền thoại của Queen từng có con ngoài ý muốn với vợ của bạn thân, theo tiểu sử “Love, Freddie” sắp ra mắt, được viết dựa trên 17 cuốn nhật ký của ông.

Ngôi sao Freddie Mercury. Ảnh: Reuters.

Nội dung 17 cuốn nhật ký được Freddie Mercury viết từ năm 1976 đến năm 1991 (năm ông mất) sắp được công bố trong cuốn sách mới Love, Freddie. Cuốn sách dự kiến ra mắt vào đúng ngày sinh nhật ngôi sao Queen trong tháng 9, tiết lộ nhiều điều công chúng chưa từng biết về đời tư của huyền thoại rock này, theo tờ Daily Mail.

Tác giả cuốn sách Lesley-Ann Jones, người nhận các cuốn nhật ký từ một người ẩn danh, cũng từng viết tiểu sử cho những tên tuổi nổi tiếng như John Lennon, Christine McVie và Paul McCartney.

Cô cho biết các cuốn nhật ký sẽ tiết lộ "những nỗi kinh hoàng" từ thời thơ ấu của Freddie, những suy nghĩ chân thật của ông về việc được chẩn đoán dương tính với HIV, đồng thời cho người đọc thấy tình yêu sâu sắc và bền chặt của ông dành cho Mary Austin (người phụ nữ Freddie hẹn hò từ năm 1970 tới 1975). Phần nhật ký cuối cùng được Freddie Mercury viết chỉ vài tuần trước khi ông qua đời.

“Các cuốn nhật ký chứa nhiều ký ức tuổi thơ của Freddie mà ông chưa bao giờ nhắc đến. Freddie đã có một tuổi thơ kinh hoàng, nhiều điều đã xảy ra mà ông ấy không bao giờ có thể vượt qua. Rồi đến khoảng thời gian ông được chẩn đoán dương tính với HIV. Ông ấy đã viết rất thành thật về những gì bản thân trải qua", tác giả Lesley-Ann Jones nói thêm.

“Cuốn sách gần như là tự truyện duy nhất của Freddie mà thế giới sẽ biết. Vào năm 1991, thế giới chưa sẵn sàng cho con người của Freddie, nhưng giờ chúng ta đã sẵn sàng", tác giả Lesley-Ann Jones tuyên bố.

Con gái bí mật của Freddie là chủ nhân 17 cuốn nhật ký

Người phụ nữ giấu tên, chỉ được gọi là B, nay đã 48 tuổi và đang làm việc trong ngành y, đã đưa 17 cuốn nhật ký cho Lesley-Ann Jones.

Trong thư gửi Jones, B viết rằng “Freddie Mercury đã và vẫn luôn là bố tôi. Mối quan hệ cha con của chúng tôi rất thân thiết và gắn kết kể từ khi tôi mới chào đời, kéo dài suốt 15 năm cuối đời ông. Bố tôi luôn yêu thương và hết lòng vì tôi. Tôi ra đời trong một hoàn cảnh bất thường, thậm chí nhiều người còn thấy nó đáng trách. Điều đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nhưng nó cũng không làm thay đổi tình yêu mà bố dành cho tôi. Ông luôn nâng niu tôi như một báu vật”.

B cũng chia sẻ thêm lý do sau 30 năm cô mới công bố các cuốn nhật ký của bố mình: “Sau hơn ba thập kỷ đầy dối trá, suy đoán và những sự thật bị bóp méo, đã tới lúc để Freddie lên tiếng. Những người biết sự tồn tại của tôi đã giữ bí mật về tôi, bởi họ trung thành với Freddie. Việc chọn công khai bản thân ở tuổi trung niên là quyết định của riêng tôi, không ai ép tôi phải làm điều này. Ông đã giao phó những cuốn nhật ký bí mật cho tôi, giao phó cho đứa con duy nhất, người thân cận nhất những suy nghĩ riêng tư, ký ức và cảm xúc về mọi thứ ông ấy đã đi qua”.

Jones nói rằng B tiếp cận cô vào 3 năm trước. “Trực giác tôi luôn bảo tôi phải nghi ngờ mọi thứ, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không tự tưởng tượng ra. Không ai có thể giả dối tới mức đấy. Tại sao cô ấy lại phải làm việc với tôi tới 3 năm rưỡi và chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì?”, Jones nói trên tờ Daily Mail.

Freddie Mercury là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc người Anh. Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là giọng ca và người sáng tác chính cho ban nhạc rock Queen.

Mercury nổi tiếng với phong cách trình diễn ấn tượng trên sân khấu và giọng hát nội lực. Trong vai trò nhạc sĩ, ông đã sáng tác nên rất nhiều bản hit cho Queen, trong đó bao gồm Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to Love, Don't Stop Me Now, Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust và We Are the Champions. Giọng ca huyền thoại này đã được ghi danh vào Bảo tàng Danh vọng Rock and Roll vào năm 2001.