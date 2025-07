1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ngày 23/7/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 341-QĐ/TW về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là 1.588 đồng chí, gồm: 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; 353 đồng chí là đại biểu bầu theo quy định (tại 11 đảng bộ tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương); 1.070 đại biểu là đại biểu chỉ định (tại 23 đảng bộ tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại biểu ở các đảng bộ ngoài nước).

Quyết định nêu rõ: Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được phân bổ theo đầu mối đảng bộ trực thuộc Trung ương, số lượng đảng viên của từng đảng bộ, vị trí quan trọng của một số đảng bộ và một số đại biểu được chỉ định theo quy định của Điều lệ Đảng, cụ thể:

- Theo đầu mối trực thuộc Trung ương:

+ Đối với các đảng bộ không thuộc diện hợp nhất: Mỗi đảng bộ được phân bổ 13 đại biểu.

+ Đối với các đảng bộ tỉnh, thành phố hợp nhất 2 đảng bộ: Mỗi đảng bộ được phân bổ 24 đại biểu (tăng thêm 11 đại biểu/đảng bộ).

+ Đối với các đảng bộ tỉnh, thành phố hợp nhất 3 đảng bộ: Mỗi đảng bộ được phân bổ 35 đại biểu (tăng thêm 22 đại biểu/đảng bộ).

- Theo số lượng đảng viên (tính đến ngày 01/7/2025): Các đảng bộ trực thuộc Trung ương cứ có 12.000 đảng viên được phân bổ 1 đại biểu, nếu còn dư từ 6.001 đảng viên trở lên được phân bổ thêm 1 đại biểu.

- Theo vị trí quan trọng của một số đảng bộ:

+ Đảng bộ thành phố Hà Nội được phân bổ thêm 10 đại biểu.

+ Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ thêm 10 đại biểu.

+ Đảng bộ Quân đội được phân bổ thêm 10 đại biểu.

+ Đảng bộ Công an Trung ương được phân bổ thêm 10 đại biểu.

+ Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương được phân bổ thêm 25 đại biểu.

+ Đảng bộ Chính phủ được phân bổ thêm 25 đại biểu.

+ Đảng bộ Quốc hội được phân bổ thêm 8 đại biểu.

+ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được phân bổ thêm 8 đại biểu.

- Đại biểu chỉ định thuộc các tổ chức đảng ở ngoài nước: 15 đại biểu là các đồng chí bí thư cấp uỷ, đại sứ, trưởng phái đoàn Việt Nam ở nước ngoài.

Căn cứ Quyết định này, Bộ Chính trị định hướng về tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu và phân bổ cụ thể số lượng đại biểu cho từng đảng bộ trực thuộc Trung ương; giao Ban Tổ chức Trung ương thông báo số lượng đại biểu được phân bổ đối với từng đảng bộ.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.