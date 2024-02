15 câu chúc Tết hay cho năm mới Giáp Thìn

Chúc Tết không phải là chuyện khó nhưng chúc sao cho hay, độc đáo và dí dỏm thì là điều cần phải trau dồi. Znews gợi ý cho bạn 15 lời chúc nhân dịp đầu năm Giáp Thìn 2024.

Để chúc Tết nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Tri Thức - Znews gợi ý cho bạn 15 lời chúc ngắn gọn nhưng ý nghĩa theo ba chủ đề thành công, sức khỏe và may mắn.

Lời chúc thành công

1. Năm Rồng bay cao, tài vượt trời xanh, công việc như ý, giàu sang phú quý.

2. Chúc bạn có 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8.760 giờ sung túc, 525.600 phút thành công 31.536.000 giây mã đáo.

Phong tục chúc Tết là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Ảnh: Linh Huỳnh.

3. Mừng năm mới Giáp Thìn phát tài phát lộc. Tiền vô xồng xộc, tiền ra từ từ. Sức khoẻ có dư, công danh tấn tới. Tình duyên phơi phới, hạnh phúc thăng hoa.

4. Chúc năm mới trăm điều như ý - Mừng xuân sang vạn sự thành công.

5. Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng.

Lời chúc sức khỏe

6. Chúc ông bà dồi dào sức khỏe, chúc cha mẹ năm mới an khang, chúc anh chị tiền tài như nước, chúc mọi người cả năm may mắn.

7. Năm mới Giáp Thìn, chúc bạn càng sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Năm mới chúc anh em sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền.

Mỗi lời chúc tượng trưng cho việc mong ước một năm mới an vui, may mắn và hạnh phúc. Ảnh: Linh Huỳnh.

8. Năm mới chúc nhau sức khỏe nhiều. Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu. Gia đình hạnh phúc bè bạn quý. Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.

9. Năm mới 2024, chúc bạn sức khỏe bền bỉ, công danh hết ý, tiền vào bạc tỷ, tiền ra ri rỉ, tình yêu thỏa chí, vạn sự như ý, luôn cười hi hi, cung hỷ cung hỷ.

10. Giáp Thìn vừa sang - Sức khỏe cường tráng - Ý chí vững vàng - Niềm vui rộn ràng - Tiền bạc lai láng - Hạnh phúc mênh mang - Cả nhà cười vang.

Lời chúc hạnh phúc

11. Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho trọn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý. Hứng cho tròn An Khang. Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc.

12. Năm mới Tết đến - Rước hên vào nhà - Quà cáp bao la - Mọi nhà no đủ - Vàng bạc đầy tủ - Gia chủ phát tài - Già trẻ gái trai - Sum vầy hạnh phúc - Cầu tài chúc phúc - Lộc đến quanh năm - An khang thịnh vượng.

Chúc Tết đầu năm còn là dịp để mỗi người nói lời cảm ơn đến những người xung quanh mình. Ảnh: Duy Hiệu.

13. Cung chúc tân niên một chữ nhàn. Chúc mừng gia quyến đặng bình an. Tân niên đem lại niềm hạnh phúc. Xuân đến rồi hưởng trọn niềm vui.



14. Quý Mão đi chúc xuân vui hạnh phúc / Giáp Thìn về mừng Tết đại thành công.

15. Chúc ông bà một tô như ý. Chúc cô chú một chén an khang. Chúc anh chị một dĩa tài lộc. Chúc bạn bè một bát an khang. Chúc mừng năm mới!