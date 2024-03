12 năm chờ đất tái định cư ở Thanh Hóa: 'Dân đòi đất là có cơ sở'

Tin gió mùa Đông Bắc từ 6/3 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.