12 giờ bắt giữ kẻ đột nhập biệt thự trộm đồng hồ Rolex, nhẫn kim cương

Đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nhờ đồng hương chở đi chơi, nhưng thực chất là đột nhập vào nhà người dân ở quận 7, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị.

Công an quận 7 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Wei Rong Dian (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của 2 đối tượng khác là Ngụy Vĩnh Điềm (39 tuổi) và Chen Dao Hong (45 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc).

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/7, chị N.T.B.T. (38 tuổi) được chị L.T.A.T. (39 tuổi, là chủ căn nhà ở đường Hưng Thái, phường Tân Phong, quận 7) ủy quyền để đến công an phường trình báo về việc, có kẻ gian đột nhập vào nhà chị A.T. trộm cắp tài sản có giá trị lớn.

Tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Tân Phong phối hợp cùng Công an quận 7 để điều tra.

Theo đó, chị A.T đang du lịch ở châu Âu, thì nhận được thông báo của hàng xóm rằng, nhà bị trộm. Chị A.T. ủy quyền cho hàng xóm đi trình báo công an.

Cụ thể, tài sản bị trộm gồm: 3 đồng hồ hiệu Rolex đắt tiền, 1 lắc vàng đính kim cương, 4 nhẫn vàng đính kim cương, 1 túi xách LV, tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Khi tiếp nhận, công an nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và trích xuất camera xung quanh.

Sau 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin trình báo, công an đã truy xét, bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Ngụy Vĩnh Điềm và Chen Dao Hong. Từ khai báo của 2 đối tượng này, công an truy xét, bắt giữ thêm Wei Rong Dian.

Đến nay, Wei Rong Dian đã thừa nhận thực hiện vụ trộm trên. Công an thu giữ một ôtô và phần lớn tài sản bị trộm cắp.

Theo kết quả điều tra, Wei Rong Dian nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 20/7 bằng đường tiểu ngạch ở biên giới phía Bắc. Vào đến TP.HCM, Wei Rong Dian nhờ người bạn đồng hương là Chen Dao Hong dùng ôtô chở đi chơi.

Khi đến khu vực đường Hưng Thái, phường Tân Phong, Wei Rong Dian xin xuống xe đi dạo. Sau đó, Wei Rong Dian đột nhập vào căn nhà của chị A.T trộm cắp lượng lớn tài sản có giá trị.

Ngụy Vĩnh Điềm và Chen Dao Hong khai báo, không biết về việc Wei Rong Dian đi trộm cắp tài sản. Trong đó, Nguỵ Vĩnh Điềm cũng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.