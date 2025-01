12 đội bị loại khỏi Champions League

Rạng sáng 30/1, Dinamo Zagreb, Stuttgart và Shakhtar chính thức nói lời chia tay Champions League 2024/25 ngay từ vòng phân hạng.

Stuttgart (áo trắng) thua đậm trước PSG.

Loạt trận cuối của League Phase, Champions League diễn ra với nhiều diễn biến hấp dẫn.

Trước giờ bóng lăn, Stuttgart đứng thứ 24, vị trí có vé dự vòng play-off. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá cao hơn và có sự tự tin cao độ là PSG, đại diện Bundesliga đã không thể có dù chỉ 1 điểm.

Trên sân nhà, Stuttgart bị PSG vùi dập với tỷ số 4-1, qua đó tụt xuống vị trí thứ 26 và chính thức nói lời chia tay Champions League 2024/25.

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk cũng bị loại sau trận thua 1-3 trước Dortmund. Cơ hội để đại diện Ukraine đi tiếp gần như đã hết từ lượt trận áp chót. Với tinh thần rệu rã, Shakhtar chỉ biết chịu trận trước đối thủ đang khao khát giành điểm để cạnh tranh vé vào thẳng vòng 16 đội.

Khác với Stuttgart và Shakhtar, Dinamo Zagreb đã chơi quả cảm cho đến những phút cuối. Đại diện Croatia đánh bại AS Monaco 2-1 để có cùng 11 điểm với đội đứng thứ 24, Club Brugge. Tuy nhiên, Dinamo Zagreb vẫn bị loại do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng - bại (-4 so với -7).

Như vậy, vòng phân hạng Champions League đầu tiên trong lịch sử khép lại với nỗi buồn dành cho Young Boys, Slovan, Leipzig, Red Star Belgrade, Bologna, Sturm Graz, Sparta Prague, Girona, Salzburg, Dinamo Zagreb, Stuttgart và Shakhtar.

Bảng xếp hạng Champions League.