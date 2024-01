100 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và triệu tập làm việc 12 đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề cùng 88 đối tượng liên quan.

Chiều 17/1, thượng tá Trần Thanh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Phú Yên, cho biết thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề trên địa bàn, tối 16/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng kỹ thuật hình sự, Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp 4 địa điểm tại thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa và huyện Tây Hòa.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang và triệu tập làm việc 12 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lô đề cùng 88 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu, phương tiện liên quan.

Qua khám xét, cảnh sát hình sự đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang 5 đối tượng, tạm giữ 80,3 triệu đồng, 2.112 USD , 5 ôtô, môtô cùng 27 ĐTDĐ, máy tính xách tay và nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng.

Tang vật bị thu giữ.

Kết quả điều tra ban đầu, số tiền đánh bạc trên phơi đề và giao dịch qua mạng xã hội trong ngày 16/1 là hơn 254 triệu đồng, trong đó chưa kể đến số tiền đánh bạc mà đối tượng giao dịch qua các trang mạng xã hội.

Cùng với việc tạm giữ tang vật, phương tiện đánh bạc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang Trần Thị Hợp (SN 1977, trú thôn Phủ Đa, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa), Bùi Thị Hương Lang (SN 1983, trú khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa), Mai Thị Kim Chi (SN 1979, trú thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa), Lê Xuân Hưng (SN 1982, trú thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa) và Trịnh Minh Tuấn (SN 1985, trú khu phố 4, phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) để tiếp tục điều tra, mở rộng.