10 trường ở Hà Nội có học phí mầm non hàng trăm triệu đồng

Năm học 2024-2025, trường Quốc tế Hà Nội (HIS - quận Ba Đình) có học phí lớp mầm non là 418,4 triệu đồng/năm học. Tiền đặt cọc là 50 triệu đồng/học sinh. Phí ghi danh là 25,2 triệu đồng, đây là khoản thanh toán một lần, không hoàn lại, không chuyển nhượng. Ảnh: HIS.