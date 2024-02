10 điểm đến an toàn hàng đầu cho chuyến du lịch năm 2024

International SOS, công ty hàng đầu thế giới về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ y tế và an ninh, vừa công bố top 10 quốc gia an toàn lý tưởng để du lịch trong năm nay.

Những địa điểm du lịch được xếp hạng an toàn phù hợp với du khách nước ngoài. Ảnh: Phương Linh và Hồng Loan.

Theo The Travel, những yếu tố được xem xét để xếp hạng tính an toàn an ninh bao gồm bạo lực chính trị, bất ổn xã hội, tỷ lệ tội phạm, cơ sở hạ tầng giao thông, hiệu quả của các dịch vụ khẩn cấp và khả năng dễ bị thiên tai. Phân tích toàn diện này hỗ trợ khách du lịch đưa ra quyết định sáng suốt từ nhiều khía cạnh khác nhau để có trải nghiệm an toàn và thú vị.

Những quốc gia an toàn nhất để du lịch vào năm 2024 gồm Phần Lan, Na Uy, Nhật Bản, Greenland, Luxembourg và 5 quốc gia dẫn đầu danh sách dưới đây.

Iceland

Chỉ số an toàn: 95

Iceland được mệnh danh là "Vùng đất của băng và lửa". Ảnh: Atlas Obscura.

Iceland được xếp hạng là điểm đến du lịch an toàn nhất thế giới do tỷ lệ tội phạm bạo lực đặc biệt thấp, không có bạo lực chính trị và bạo lực nhắm vào người nước ngoài. Những yếu tố này góp phần đưa nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách.

Sự an toàn của Iceland vượt xa số liệu thống kê tội phạm. Dân số ít tạo nên cộng đồng gắn bó và bầu không khí thân thiện với du khách.

Địa chất của Iceland vẫn đang phát triển. Cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp của đất nước bao gồm sông băng, núi lửa, suối địa nhiệt, mạch nước phun... mang đến những trải nghiệm độc đáo.

Ngoài ra, cơ sở hạ tầng phát triển tốt và các dịch vụ khẩn cấp hiệu quả của Iceland đảm bảo sự thoải mái và an ninh cho du khách trong suốt thời gian lưu trú.

Đan Mạch

Chỉ số an toàn: 94

Đan Mạch, một trong những nơi có nền văn hóa đặc sắc, con người mộc mạc và có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. Ảnh: Adrian Cuj/Unsplash.

Đan Mạch nổi tiếng với xã hội tiến bộ và chất lượng cuộc sống cao. Đây được coi là một trong những quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, nơi người dân sống với sự tôn trọng dành cho các nguyên tắc hygge (liên quan đến sự thoải mái, khỏe mạnh và vui vẻ) và lykke (có nghĩa là may mắn, hạnh phúc).

Với chính trị ổn định, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp, Đan Mạch mang đến cho du khách một môi trường an toàn để khám phá những thành phố tươi đẹp, vùng nông thôn và các địa danh lịch sử đầy dấu ấn.

Đan Mạch có kinh tế phát triển và hệ thống phúc lợi cộng đồng giúp giảm bất bình đẳng hay bất ổn xã hội, góp phần tạo danh tiếng cho đất nước này như một điểm đến thân thiện và an toàn với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Dù tận hưởng Copenhagen mang tính biểu tượng hay thư giãn dọc bờ biển hoang sơ, tín đồ xê dịch đều có thể đắm mình vào vẻ đẹp của Đan Mạch một cách an toàn, gần gũi và hòa bình.

New Zealand

Chỉ số an toàn: 90

New Zealand khiến tín đồ xê dịch say đắm với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và sự yên bình hiếm có. Ảnh: The Telegraph.

New Zealand mang đến trải nghiệm du lịch an toàn và thú vị nhờ môi trường chính trị ổn định, tỷ lệ tội phạm thấp và người dân địa phương thân thiện.

Vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của đất nước, từ những ngọn núi hùng vĩ đến bãi biển hoang sơ, mang đến cơ hội khám phá và phiêu lưu vô tận.

Với cơ sở hạ tầng phát triển tốt và các dịch vụ khẩn cấp hiệu quả, du khách có thể di chuyển qua loạt cảnh quan đa dạng một cách dễ dàng và an tâm.

Đặc biệt, Wellington - thủ đô của New Zealand, nổi tiếng với nền văn hóa sôi động, ẩm thực phong phú và vẻ đẹp tự nhiên, những bến cảng đẹp như tranh vẽ được bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Đây là một trong những thành phố hạnh phúc nhất trên thế giới nhờ sự hiếu khách và ý thức cộng đồng cao. Nhiều sự kiện lễ hội được tổ chức trong suốt cả năm nhằm kéo mọi người lại gần nhau hơn.

Thụy Sĩ

Chỉ số an toàn: 89

Thụy Sĩ là một trong những miền đất thanh bình trên thế giới. Ảnh: Ricardo Gomez Angel/Unsplash.

Danh tiếng của Thụy Sĩ là điểm đến du lịch an toàn được củng cố bởi môi trường chính trị ổn định, cơ quan thực thi pháp luật mạnh mẽ, tỷ lệ tội phạm và bạo lực thấp.

Không chỉ an toàn, đất nước này còn sở hữu cảnh quan đẹp như tranh vẽ với những ngọn núi ngoạn mục, hồ nước, các ngôi làng cổ kính... Trong đó, vùng Jungfrau, Jura và công viên quốc gia Thụy Sĩ là những khu vực sở hữu các điểm tham quan đáng chú ý nhất.

Bạn có thể đến đây vào bất cứ mùa nào trong năm. Xuân, hè mang đến trải nghiệm thiên nhiên với gam màu trong veo, xanh mướt. Trong khi đó, Thụy Sĩ vào thu đốn tim du khách bởi những thảm lá vàng mơ màng. Mùa đông với những dãy núi tuyết phủ trắng xóa cũng thú vị không kém.

Slovenia

Chỉ số an toàn: 87

Slovenia được ví von như một việc ngọc quý ẩn giữa thiên nhiên nguyên sơ mà quyến rũ lạ thường. Ảnh: Shutterstock.

Ẩn mình ở trung tâm châu Âu, Slovenia cũng thuộc top những nơi lý tưởng nhất để du lịch năm 2024.

Từ dãy núi Julian Alps hùng vĩ đến bờ biển bình dị của biển Adriatic, du khách tự do hòa mình vào hành trình qua vùng nông thôn thơ mộng và các thị trấn lịch sử của Slovenia một cách an toàn.

Tính bền vững và phúc lợi cộng đồng càng nâng cao sức hấp dẫn của đất nước này như một điểm đến an toàn và thân thiện.

Chỉ số an toàn do Travel Safe Abroad công bố nêu bật những quốc gia nguy hiểm và an toàn nhất. Chỉ số này đánh giá rủi ro dựa trên các sự cố như cướp giật, ma túy, tội phạm bạo lực, hối lộ, tội phạm tài sản, tôn giáo và khoan dung chủng tộc.