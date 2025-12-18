10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025 của Công an TP Hà Nội

|
Công an Thành phố đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vào sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (sự kiện A80) với sự tham gia đông đảo của lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân.
Năm 2025, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm với nhiều hình thức đổi mới sát hợp tình hình địa bàn. Đó là: tiếp tục duy trì hiệu quả mô hình lực lượng 141 trong tình hình mới; triển khai Phương án tổng thể về tuần tra, kiểm soát ban đêm trên địa bàn Thành phố; ra quân đợt cao điểm thực hiện mục tiêu 20% xã, phường không ma túy năm 2025 và giải quyết triệt để tình trạng sót lọt người sử dụng trái phép chất ma túy.
Đảng ủy - Ban giám đốc Công an Thành phố đã quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng khẩn trương thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động Công an cấp huyện từ ngày 1/3/2025; triển khai 126 Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới từ ngày 1/7/2025 với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng", bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra.
Công an Thành phố đã tổ chức thành công ngày hội "Vì Thủ đô bình yên" tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ mà điểm nhấn là màn duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 CBCS, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và 245 xe cơ giới chuyên dụng hiện đại của Công an Thành phố, thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.
Từ ngày 22 đến 23/7/2025, Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lần thứ XXIX thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể là: Đảng bộ Công an Thành phố phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng CAND; triển khai tư duy mới về bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạng mới; cùng với đó là tích cực đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị, toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác công an phải tạo thuận lợi cao nhất cho sự phát triển của Thủ đô
Công an Thành phố tiếp tục đề xuất triển khai nhiều Dự án camera AI bảo đảm bao phủ, quán xuyến toàn diện địa bàn; tiến tới tích hợp với Đề án giao thông thông minh. Trong đó, hệ thống Camera AI với khoảng 1.837 camera giám sát đã được khánh thành và chính thức đưa vào sử dụng ngày 13/12/2025. Đồng thời, Công an Thành phố cũng vinh dự được UBND Thành phố giao chủ trì xây dựng Đề án xây dựng thành phố Hà Nội thông minh mà hệ thống camera AI là bộ phận rất quan trọng phục vụ xây dựng Hà Nội thông minh, hiện đại.
Song song với các giải pháp truyền thống, Công an Thành phố đã mạnh dạn ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại vào công tác quản lý, điều hành và xử lý các vi phạm. Việc hoàn thành và đưa vào vận hành 1.837 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn địa bàn đã bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt trong phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, hỗ trợ điều tiết, phân luồng giao thông tự động, góp phần giảm ùn tắc, cũng là biện pháp phát hiện, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đô thị theo hướng thông minh, hiện đại.
Công an Thành phố đã chủ động các phương án, biện pháp ứng phó từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở theo phương châm "bốn tại chỗ", sát hợp thực tế từng địa bàn. 100% CBCS của Công an Thành phố đã tổ chức trực và ứng trực trong thời gian các mưa bão; trên 15.000 lượt CBCS cùng hơn 9.000 lượt lực lượng ANTT ở cơ sở và trên 2.800 lượt phương tiện, trang thiết bị đã được huy động phối hợp cấp ủy, chính quyền, nhân dân tổ chức gia cố đê điều, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm tài sản, tính mạng và giúp đỡ các hộ gia đình di dời khỏi vùng mưa lũ, ngập úng, cũng như chủ động phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công an, Sở, ban, ngành Thành phố nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, giúp đỡ Nhân dân kịp thời ổn định cuộc sống, bảo đảm giao thông đi lại thông suốt.
Năm 2025, Công an Thành phố tập trung đẩy mạnh hiệu quả công tác tuyên truyền gắn liền với các nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, tiêu biểu: Tổ chức Chương trình "Ngày hội vì Thủ đô bình yên", Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND, 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ và trao tặng Huân chương chiến công hạng nhất cho Công an Thành phố; tuyên truyền phong trào thi đua "Lực lượng Công an Thủ đô tiên phong đi đầu trong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" và phong trào "Bình dân học vụ số".
Thông qua hợp tác quốc tế đã phục vụ hiệu quả công tác đối ngoại, công tác đấu tranh với các loại tội phạm của Công an Thành phố; điển hình là Công an Thành phố đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cảnh sát các nước Thái Lan, Philippines bắt giữ và tiến hành dẫn độ vợ chồng Lê Khắc Ngọ (bị truy nã quốc tế trong vụ án Mr. Pips và đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức giao dịch ngoại hối, chứng khoán) về Việt Nam để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, khi 2 đối tượng này lẩn trốn ở nước ngoài.
