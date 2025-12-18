10 dấu ấn tiêu biểu năm 2025 của Công an TP Hà Nội

Từ ngày 22 đến 23/7/2025, Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ. Đại hội đã thông qua Nghị quyết lần thứ XXIX thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cụ thể là: Đảng bộ Công an Thành phố phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu trong toàn lực lượng CAND; triển khai tư duy mới về bảo vệ ANTT trong giai đoạn cách mạng mới; cùng với đó là tích cực đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị, toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác công an phải tạo thuận lợi cao nhất cho sự phát triển của Thủ đô